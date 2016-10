Depuran afiliados al Seguro Popular

El director del Seguro Popular en Tabasco, Rommel Cerne Leeder, anunció que se tiene un padrón de un millón 500 mil personas que están afiliadas a este sistema de seguridad, pero de las cuales se detectó que cerca de 250 mil están duplicadas, por lo cual en este año se logró dar de baja a 125 mil, y para el 2017, se termina la depuración del padrón.

En entrevista internista con los medios de comunicación durante la gira que realizó el gobernador tabasqueño Arturo Núñez Jiménez por el municipio de Macuspana, el funcionario de salud remarcó claramente, de que habrá una rebaja de 10 millones de pesos para este programa en el estado Tabasco para el 2017, pero ello no implica que van a eliminar consultas médicas, especialidades o hasta medicamentos, lo que se va hacer es buscar mejorar la calidad del servicio y disminuir gastos de oficina.

Pero también indicó que este recurso viene menos, porque se detectaron 250 mil personas que tenían doble filiación, es decir “estaban en el seguro popular y también en algunos casos en el seguro social (IMSS) o en el ISSSTE, recibiendo también atención médica, lo cual evidentemente perjudica aquellas personas que requieren el servicio y que no son derechohabientes de ninguna dependencia”.

Por lo cual indicó que en este 2016 después de haberse detectado estas personas, pues se limpia el padrón con la mitad de ellos, es decir 125 mil personas las cuales se dieron de baja, ya que contaban con otro servicio de asistencia médica, donde los restantes serán dados de baja hasta el 2017.

Mencionó que ante esta situación, pues es evidente que se está solicitando a la sociedad que realmente al registrarse al seguro popular, no cuenta con ningún tipo de asistencia médico social, como es el Seguro Social, Issste, ISSET o Petróleos Mexicanos y que con ello, pues que el beneficio llegué a más familias.