Denunciar a Armando Cano

El congresista afirmó que el Verde Ecologísta, está preparado actuar de forma imparcial y sin proteccionismo

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El diputado integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el congreso local, José Manuel Lizárraga Pérez, dejó en claro que él de manera personal “y toda la coordinación, estamos a favor de que no existan anomalías en la actuación de los actuales alcaldes, y sobre todo los dos emanados de este organismo político”, en donde indicó que su política es sencilla, “no a la corrupción y si estos cometen alguna anomalía, sencillamente se les va a pasar nada”.

En entrevista y a pregunta expresa sobre las críticas en contra del presidente municipal de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, dijo que es necesario que presenten las denuncias, que no solamente se queden en cuestiones mediáticas, pero que evidentemente él no se quedará con los brazos cruzados, estará atento a cualquier tipo de situaciones, y en su momento hasta hablar con él personalmente para saber qué es lo que está pasando.

Pero dejó en claro que José Manuel Lizárraga que no solapará ningún tipo de arbitrariedades o anomalías, “y si el actual alcalde del verde ecologista en aquella demarcación comete irregularidad, lo vamos a denunciar y hasta reprobarle la Cuenta pública”.

Dijo que, si el Verde Ecologista está criticando la actuación de otros presidentes municipales porque están cometiendo anomalías, “no se debemos de quedarnos callados ante la posibilidad que se comentan también los dos municipios que están de este partido político, como son Emiliano Zapata y Teapa”.

Por el cual dijo que ojalá “entiendan los dos municipios que están de este partido político como son Emiliano Zapata y Teapa para evitar meterse en problemas”, y que ojalá estos entiendan que deben comportarse a la altura, que no comete ningún tipo de anomalías.

Mencionó que tiene la palabra de su propio coordinador Federico Madrazo de que no se permitirán solapar ningún tipo de arbitrariedades que comentan esto dos presidentes municipales, y que si están acusando a los demás, “pues evidentemente nuestros ediles deben comportarse a la altura”, y volvió a ratificar que en las cuentas públicas de estos dos que se verificarán en el 2017, no debe existir ninguna irregularidad.