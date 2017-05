Denuncian fraude en el SNTE

Enfatizan que se desconoce el fin de estos recursos, y no se han dado a conocer los avances de la investigaciones

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Un grupo de maestros jubilados estatales denunciaron fraude del Seguro de Vida de los Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco que administra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad a través de un patronato.

Les dijeron que no tienen recursos para pagar y que no les van a entregar a los maestros activos y jubilados lo que en un principio prometieron.

Las maestras Marlene de la Rosa Collado y Bety Gerónimo Velázquez, denunciaron que la actual secretaria general de la sección 29 del SNTE, María Elena Alcudia Gil, les manifestó a los maestros que el seguro de vida va a desaparecer, y ya le pidió al gobierno del estado para que no les descuente sus quincenas.

Según las profesoras, Alcudia Gil les dijo “que el ex secretario general Hernán Domínguez Juárez se robó el dinero del seguro de vida y en caja solo queda 96 mil pesos que no se han podido depositar, porque se bloquea la tarjeta”.

Sin embargo, no se sabe si es verdad que se interpuso la demanda, porque hasta la fecha no han informado cómo va el avance de la misma.

Esto afecta directamente a 2 mil 033 maestros jubilados, más los activos.

“Nosotros le pedimos a la secretaria general que nos dé el número de demanda para darle continuidad, porque ese es nuestro dinero que nos descuentan cada quincena”, indicaron.

Por su parte Bety Gerónimo, apuntó que María Elena Álvarez informó cuando tomo posesión al cargo que en caja de Seguro de Vida había un millón 800 mil pesos y ahora informa que ya no hay ese recurso”.

Asimismo recordó que el sucesor de Hernán Domínguez, fue David Alonso Aguirre, luego Pedro Estrada Almeida, estas dos personas si cumplieron con el pago del seguro de vida de los maestros cuando se registraba una defunción, jubilación, pensión por invalidez, defunción del trabajador o renuncia.

Pero cuando llego al cargo Guadalupe Arias Acopa como secretario general, comenzaron los problemas del pago. “Nos decía que para otro mes, luego para otro año, yo considero que la secretaria general debe de proceder una demanda contra Guadalupe Arias para que él responda por este seguro”.

Detalló que el seguro de vida por defunción activo al trabajador se le otorga 30 mil pesos; por jubilación o pensión por invalidez 18 mil pesos; por defunción del trabajador jubilado 12 mil pesos; renuncia o cese del trabajador 12 mil pesos.

“No sabemos si se gastaron nuestro dinero en campañas, en fiestas, pero lo que queremos es que nos entreguen nuestros recursos. Vamos a tocar muchas puertas y vamos a tomar acciones como huelga o marchas para que nos paguen”, dijeron.