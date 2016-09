Déjenos trabajar: Uber

Un grupo de conductores de la empresa Uber quienes se manifestaron en el parque La Choca, confirmaron que son 55 las unidades detenidas y solicitaron a las autoridades estatales, permitirles trabajar, ya que en la constitución señala que cuando “uno labora de manera lícita, no debe de haber problema alguno, y aquí se nos está acosando”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido en esta manifestación de estos llamados conductores de la empresa Uber, ello después de que en redes sociales se manifestaron también los choferes de Campeche, Yucatán y Tabasco, en contra de las autoridades estatales porque no les permiten trabajar, estos conductores dijeron que no están haciendo nada normal ni ilegal, ya que la Constitución manifiesta claramente que se le debe permitir el trabajo libre y legal.

Dejaron en claro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue con sus operativos y que hasta el momento se han detenido a 55 unidades, y que la empresa Uber a nivel internacional los está apoyando para poder liberar las mismas.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Agustín Silva Vidal, indicó claramente que no son 55, si no 80 las unidades detenidas de la empresa UBER, en donde 19 ya fueron liberadas y la demás que están en litigio. Además indicó que no se trata de una cacería como ellos lo han catalogados, sino operativos en contra del transporte que no está en la legalidad, y que si “quieren trabajar, pues tienen que ajustarse a lo que marca la ley”.

Destacó que cada una de las 80 detenciones, está grabada para con ello comprobar que se está realizando de manera legal, con respeto a los derechos humanos y sin arbitrariedad alguna, pero indicó que no cederán a presiones de nadie.

“La empresa Uber si no se regulariza, si no cuenta con los permisos suficientes, pues sencillamente no puede trabajar”.