Defrauda inmobiliaria Casas Geo a cientos de colonos del fraccionamiento El Bajío, viven, inundados de aguas negras y sin energía eléctrica, denuncian afectados

La empresa, con el respaldo del Delegado del Instituto, Nicolás Bellizia, han evitado responder por las irregularidades de las viviendas en el Fraccionamiento El Bajío

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Con la ilusión de contar con un hogar en donde edificar su patrimonio, habitantes del fraccionamiento El Bajío, solo encontraron un lugar pestilente, inundado de aguas negras, con más de cinco meses sin energía eléctrica, sin agua potable y donde la delincuencia ha hecho su habitad natural. Así lo denuncio Fanny Notario Reyes, presidenta del comité de vecinos de este fraccionamiento construido por la inmobiliaria Casas GEO, y protegido por la delegación del Infonavit, a cargo de Nicolás Bellezia Aboaf.

De acuerdo a la presidente del comité de vecinos del Bajío, en las cercanías de la ranchería Estanzuela, Casas GEO ni siquiera espero a entregar las casas y en complicidad con el Infonavit, las fue entregando paulatinamente a sus moradores quienes luego de vivir en ellas por un tiempo, se fueron dando cuenta de las deficiencias no solo en la mala construcción, sino en la falta de servicios tan elementales con el agua y el drenaje.

Fanny Notario Reyes, presienta del comité de vecinos de Casas GEO, nos cuenta parte de su odisea. “cuando nos entregaron las casas aparentemente estaban bien, pero al irlas habitando nos dimos cuenta que no tenían drenaje, que las instalaciones de agua potable no servían y que nos dejaron un poso, pero cuando llueve el agua no sirve, porque se llena de escombro y además en la noche no se puede ni caminar porque no hay luminarias, todas están fundidas, no una hay que sirva”, nos cuenta casi al borde de las lágrimas por la desesperación, la señora Fanny Notario.

Ya hemos tratado de buscar al responsable de casas GEO, pero nos dicen que ya no trabajan aquí en Tabasco y que hay que irlos a buscar a hasta la ciudad de México y la verdad no tenemos para andar viajando. También hemos ido a buscar al delegado del Infonavit, pero casi no está y cuando por fin lo encontramos nos sale que “mañana nos va a atender, con que regresemos otro día, que no tiene tiempo, que tiene que ir a México y así se la pasa y la verdad ya estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, y la gente se esta enojando”.