Defiende raíces mexicanas

La cantante Edith Márquez ofrecerá un tributo a Juan Gabriel en el concierto que dará en el Auditorio Nacional

Ciudad de México

Notimex

La cantante Edith Márquez dijo que como defensora y promotora de la música de mariachi será un orgullo cantar para su público mexicano el próximo 16 de septiembre en el Auditorio Nacional, por lo que prometió una “noche llena de folclor y algarabía”, pero sobre todo de grandes “Emociones”.

En entrevista con Notimex, la intérprete destacó que será un placer ser parte del festejo de la Independencia de México “porque muchos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y sobre todo porque nuestro país es tan noble, entregado, con tanta cultura y tan rico en gastronomía, en costumbres y tradiciones”.

“A mí me da mucho orgullo ser una de las cantantes que ha defendido la música mexicana a través del mariachi”, resaltó Márquez, quien dijo sentir un inmenso amor por la música de mariachi por ello sus dos discos anteriores “Emociones” y “Emociones II” han sido en el género de mariachi.

“Creo que debemos sentirnos orgullosos de escuchar la música mexicana en todo momento, no sólo cuando estemos lejos de nuestro país, siempre es un sentimiento especial escuchar nuestra música porque son nuestras raíces”.

Compartió que la próxima fecha en el Auditorio Nacional será diferente a la que ofreció en junio pasado cuando logró un éxito más en su carrera.

“El nuevo concierto tendrá variaciones en el vestuario, en los invitados, en las canciones, incluso el público me pidió que incluyera algunas que consideraron que hacían falta en el repertorio”, destacó Márquez, quien acotó que será una fiesta mexicana llena de algarabía, color y folclor.

Los invitados para esa noche serán Fernanda Castillo, Los Yónics, Sebastián, hijo de Edith, que cantará con ella un par de canciones; El Chapo de Sinaloa; y además rendirá un sentido tributo al cantautor mexicano Juan Gabriel, quien falleció el pasado 28 de agosto en Santa Monica, California, Estados Unidos.

“El show se dividirá en tres partes porque cantaré con mis músicos, después con mariachi, así como con banda sinaloense”, subrayó la cantante quien adelantó que su próximo álbum discográfico será con canciones inéditas, aunque dijo desconocer en qué género musical.