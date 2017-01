Defender a México. Unidad nacional hacia el Presidente: Arturo Núñez

“Habrá que estar muy firmes defendiendo los intereses de México, y mantener la unidad nacional ante la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ello en medio de nuestros problemas; y el símbolo de esta unidad nacional tiene que ser el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto; a defender los intereses de la patria”, señaló enfático el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.

Habrá turbulencia económica por la llegada de este no político, por ello, debe existir unidad entre todos los mexicanos y sobre todo, con el presidente Enrique Peña.

“El libre comercio ha sido bandera de Estados Unidos de América, sabiéndose la potencia número uno en lo económico Pues postulaba que iba adelante y que a donde había libre comercio, ellos serían los grandes ganones”.

Y con el nuevo presidente que tendrán los americanos, “esta dando un salto y dice vamos atrás, no al libre comercio, no a la globalización; y creo verdaderamente que no va a poder con todo lo que ha puesto en movimiento, ya por la humanidad, por la tecnología, por el libre comercio, es evidente que no va a poder detener eso”.

Indico que “para empezar por los propios intereses del capitalismo americano trasnacional que está invertido fuera de los Estados Unidos; y segundo porque la regla de la economía no están sujetas a decretos”.

Indico que “puede ocasionar daño, sin lugar a dudas a un país tan inmediatamente cercana geográficamente de tanto migrante, con tanta dependencia económica, por el envío de las remesas de los migrantes, por el turismo de los Americanos; evidentemente que nos puede hacer daño y habrá que estar muy firmes defendiendo los intereses de México y mantener la unidad nacional, ello en medio de nuestros problemas y el símbolo de unidad nacional tiene que ser el presidente de los mexicanos Enrique Peña Nieto”.

“Es evidente que la propia economía echaría atrás los planes del nuevo presidente de Estados Unidos, porque las empresas que se han venido a radicar sobre todo el corredor Automotriz que inicia en Puebla y Tlaxcala y se va hasta el norte del país, a la frontera con Estados Unidos, no han venido porque le caigamos muy bien los mexicanos; se han vendido por una razón económicas, la mano de obra es más barata y eso le da una enorme competitividad”.

“Ya pusieron el movimiento de esto y no es con decreto de políticas públicas que van en contra de la tendencia que ellos mismos pusieron”.

Pero mientras se aprende la lección, “habrá turbulencias en la economía mundial sin lugar a dudas, y este señor que lo que llaman los expertos un outsider, a decir un hombre ajeno a la política, pues hay algo que lo peor de un político profesional, qué es un político no profesional”.