Defender a consumidores de la CFE: Solange

“Es necesario a llevar a cabo acciones de defensa para los consumidores sobre todo en el tema de la energía eléctrica”, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Solange María Soler Lanz, reiteró el llamado a sus compañeros de las demás bancadas parlamentarias para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que no haga la sustitución de medidores digitales por los analógicos, sin antes consultar al usuario pues no todos estarían de acuerdo en ese cambio que implica una nueva forma de pago con tarjetas prepagadas.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Aseguró que resulta ilegal la acción que trabajadores de la CFE están realizando, ya que en casos en los que no hay un nuevo contrato o un cambio en el mismo, “pues no le dan opción al consumidor de decidir sobre su relación comercial” y señaló que “insistimos en este exhorto para que no se hagan los cambios si no hay un consentimiento del usuario”.

Donde dijo que “hay que recordar que nosotros firmamos contratos con CFE, es un contrato civil como con cualquier empresa y éste debe respetarse especialmente en esas especificaciones”, dijo.

Soler Lanz aseguró que esta empresa busca la tendencia al sistema de prepago, pero al respecto ha habido muchas quejas pues el sistema es nuevo en la entidad y tiene muchas fallas, que perjudican al usuario, y por eso se quejan los ciudadanos respecto al hecho de que se les están haciendo los cambios de medidor, sin el consentimiento, sin que haya una renovación o un cambio en el contrato, al arbitrio de la empresa.

Insistió en que con tales cambios de medidores que se realizan cuando el usuario no está en su casa o no hay alguna persona que pueda decidir al respecto, se nota la mala fe pues reiteró que “la idea es implementar el sistema de prepago”.