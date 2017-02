Dedocracia en Morena: Fócil

“Lo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en donde Evaristo Hernández deja sus aspiraciones a la gubernatura y se lanza por la presidencia municipal de Centro, era una bola cantada”, dejó en claro el diputado local del PRD Juan Manuel Fócil, al establecer que “la dedocracia en este partido impone a Adán López Hernández a la gubernatura, no es nuevo para nadie”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, le deseo mucha “pero mucha suerte a los morenistas, porque definitivamente la van a necesitar”.

En términos beisboleros, dijo que “eso ya era una pelota cantada; sabía que era Adán López el candidato de Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura; no hay democracia en ese partido, hay dedazo que tanto criticamos en el PRI, lo estamos viendo en otro partido”.

Dijo que “les deseo suerte, pues la van a requerir”, en destacar que “en lo absoluto no nos preocupa; en cada partido tienen su propia estrategia y nosotros hacemos la propia, y vamos a ganar la próxima elección”.

Fócil Pérez dijo que “no pasa nada; ya Evaristo Hernández ha demostrado que no es un competidor suficiente; ya perdió la última elección para presidente municipal; no vemos cómo puede mejorar para la próxima; en definitiva, no es un candidato a vencer verdaderamente”.

Reiteró que “el PRD está muy bien a nivel estatal; en la mayoría de los municipios tenemos liderazgo muy fuerte que van a sacar adelante en ese estado, a nuestro municipio, al partido”.