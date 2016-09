Debemos estar unidos

En su mensaje como orador oficial durante la celebración del Desfile de Independencia, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, destacó que “Nuestra patria nos necesita a todos y nuestro estado también. Si queremos ser independientes, comprendamos que en nuestro país se están acomodando las fuerzas de la política, la economía y la sociedad. Podemos ser una sociedad reclamante, pero ofrezcamos algo, seamos positivos, y encaminemos a nuestros hijos y nietos por el camino del conocimiento, no de la permisibilidad que nos lleve a malos pasos y a situaciones adversas”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, lanzó un llamado a todos los tabasqueños para hacer de nuestro estado un ejemplo de civilidad política. “Los problemas están identificados y las estrategias son claras. Juntos podemos trabajar más aprisa, porque el resurgimiento de Tabasco está en marcha y de eso no hay duda”, aseguró en la ceremonia cívica del 206 aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México.

En presencia del gobernador Arturo Núñez Jiménez, destacó que el mandatario tabasqueño predica con el ejemplo de honestidad que le da autoridad moral. Predica con el ejemplo de la tolerancia y en el respeto a la libertad de expresión, incluso a quienes abusan de ella y no pueden tirar ninguna piedra, ni siquiera la primera, subrayó.

“Es un gobernante con ideas claras, que tiene método en el trabajo y dedicación permanente. Su talento y experiencia están de tiempo completo al servicio de los tabasqueños sin distingo alguno. No le ha tocado una etapa de disfrute del poder, le ha tocado conducir a Tabasco por el complejo camino que exige la reconstrucción de las finanzas y de las instituciones del estado”, expresó Rosario Torres.

Resaltó que si se observan las acciones que el Ejecutivo realiza, se identifica la claridad de sus políticas, como en el rescate del campo, que aplica una visión integral para agregarle valor a lo que Tabasco produce; concibe al turismo como una ejemplo de colaboración estrecha entre emprendedores, y fortalece la política social y eficaz que impulsa el Sistema DIF para dignificar a las familias y abatir la pobreza y el atraso.

“Sus colaboradores lo entendemos y nos esforzamos por seguir su ejemplo sin vacilaciones, con firmeza y decisión. Ustedes lo han visto con el refuerzo que se hace de la estabilidad social y con la plena garantía de respetar el Estado de Derecho”, aseveró en compañía de la presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez.

En el Parque Hidalgo, el funcionario público dijo que en el ánimo de construir un mejor Tabasco, el apoyo de la sociedad es fundamental. La participación de esa sociedad organizada, enfatizó, se aprecia en las múltiples reuniones que las autoridades tienen con las organizaciones civiles que tienen deseos de progresar y caminar junto a su gobierno.

Señaló que la sociedad política también cuenta y ha recibido llamados de colaboración en un esquema en el que todos ganemos, y una muestra palpable del mosaico de diferentes expresiones políticas en Tabasco es lo que ocurrió el pasado lunes 12 de septiembre, cuando todos los alcaldes, sin excepción, firmaron el convenio del Mando Único Policial.

Este es un ejemplo de cuando se tiene buena fe y se practica el diálogo como instrumento indispensable de la política, afirmó el encargado de la política interna de la entidad, y mencionó que el Gobierno del Estado también está atento a las redes sociales, que de una u otra forma expresan sentimientos compartidos y visiones de buena o mala fe, pero las toma en cuenta para mejorar y corregir.

Ante autoridades civiles y militares, puntualizó que los ajustes en la estructura gubernamental es algo común en todos los gobiernos, aunque haya quienes se envuelven en la bandera de Juana de Arco para reclamar lo que no hicieron en su tiempo. “Pero el gobierno lo toma en cuenta como una aportación a una sociedad crítica. El gobierno no emite juicios de valor, esos los expresa la sociedad”, manifestó.

Gustavo Rosario indicó que el mensaje de este 16 de septiembre es que nuestra Patria nos necesita a todos y nuestro estado también. Si queremos ser independientes, añadió, seámoslo entendiendo que el estudio es sinónimo de libertad, bienestar y autodeterminación. Tomemos en cuenta el valor del trabajo, de la tolerancia, del respeto a nosotros mismos, a los demás y a la ley, enfatizó.

“Si queremos ser independientes, comprendamos que en nuestro país se están acomodando las fuerzas de la política, la economía y la sociedad. Podemos ser una sociedad reclamante, pero ofrezcamos algo, seamos positivos, y encaminemos a nuestros hijos y nietos por el camino del conocimiento, no de la permisibilidad que nos lleve a malos pasos y a situaciones adversas”, mencionó.

El secretario de Gobierno aseguró que es válido que la población se queje de la inseguridad, porque es una realidad y se debe resolver entre todos. El gobierno está haciendo su parte, privilegiando el diálogo y la tolerancia, pero la educación en casa es fundamental, destacó.

En el acto cívico, en el que el mandatario tabasqueño colocó una ofrenda floral y montó guardia de honor a los pies de efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, Rosario Torres ofreció una síntesis histórica de los orígenes del Inicio de la Guerra de Independencia de México, y de los principales movimientos sociales que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia.