De panzazo. PRI logra apretadas ventajas en comicios

En el Estado de México, la elección podría llevarse y resolverse en los tribunales. Del Mazo pregona triunfo por amplio margen

Ciudad de México

Agencias

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que su partido ganó las elecciones en el Estado de México y en Coahuila.

En un mensaje que dirigió, Ochoa Reza afirmó que en el Estado de México se detuvo al populismo autoritario.

“Detuvimos el avance del populismo autoritario en el Estado de México y lo mismo haremos en el 2018. México no merece ser Venezuela”, expresó.

Acompañado de la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa confió en que los resultados de Nayarit también darán el triunfo a su partido.

Habrá que esperar, mencionó, los datos oficiales.

Enrique Ochoa hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a respetar los resultados electorales. Agradeció a la sociedad que salió a votar.

Del Mazo se considera ganador

Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno del estado de México, se declaró ganador, con amplia ventaja, en los comicios de este 4 de junio.

En un mensaje a los medios, el priista afirmó que, según las encuestas en su poder, el PRI ha sido el triunfador.

“Estamos reconociendo el gran trabajo de las autoridades electorales, y dando seguimiento al trabajo que hará, estaremos atentos a los conteos”, dijo.

“Estaremos en las próximas horas viéndonos con los datos de los órganos electorales”.

Mínima ventaja en el conteo rápido

El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, se perfila como virtual ganador de la elección en el Estado de México, según el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral mexiquense (IEEM).

El ejercicio registra una ventaja de dos puntos para el priista por encima de la abanderada de Morena, Delfina Gómez. El límite inferior para el priista es de 32.75% de la votación y el límite superior es de 33.59%.

El conteo rápido no es un resultado oficial, sino una estimación que un comité técnico elabora para el IEEM a partir de una muestra del total de las casillas instaladas. Según el consejero presidente del instituto, Pedro Zamudio, el nivel de confianza en el ejercicio es de 95% y la diferencia entre el primer y el segundo lugar es “significativa”.

Sin embargo, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su partido no reconoce tales números.

“Acaba de dar a conocer una información el Instituto Electoral del Estado de México que no corresponde, un supuesto conteo rápido donde hay, en términos técnicos, un empate, y él está dando ya con un punto de ventaja de Alfredo del Mazo, eso es un descontón al estilo priista. No lo aceptamos, también para los voceros de la mafia del poder, decirles que vamos a actuar de manera responsable, no es que vamos a llamar a la confrontación”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

“Tenemos la razón, ganó la maestra Delfina”, añadió López Obrador.

El dirigente estatal de Morena, Horacio Duarte, dio una rueda de prensa en la que cuestionó la confiabilidad del conteo rápido.

“¡Hemos ganado el Estado de México!”, aseguró la candidata Gómez en su intervención, y agregó que su equipo esperará a ver cuáles serán los resultados finales.

El conteo distrital de los votos, del cual derivará el resultado oficial, comienza hasta el miércoles próximo.

Del Mazo pierde en su casilla

Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza-PES, perdió en la casilla donde votó en Hacienda del Ciervo, al obtener 135 votos, por debajo de los 141 que obtuvo la candidata del PAN.

En tanto Josefina Vázquez Mota ganó en la casilla de Bosque de Moctezuma en La herradura con 132 votos, seguida de Alfredo del Mazo Maza quien logró 92 votos; seguidos de Morena con 27 y 17 del PRD.

En este municipio, votaron dos de los candidatos a gobernador, ambos en fraccionamientos residenciales. Por un lado en la casilla 2036 –C2, donde emitió su voto del Mazo Maza , el abanderado del PRI perdió por seis votos ante la candidata del PAN, en una zona donde los electores sólo otorgaron 27 votos a Morena y 21 al PRD.