De Alto Nivel

* Tribus del PRD en batalla interna

* No por proyecto político, es dinero

* Por fin priistas conocerán a Ochoa

Antonio Caraveo Maldonado

a_caraveo2001@hotmail.com

Las corrientes. En la desavenencia por el control del Consejo Político Estatal y de la dirigencia estatal del PRD, entran a la competencia otras corrientes, Nueva Izquierda Revolucionaria (NIR), guiada por Héctor Peralta Grappin y Patria Digna (PD), por Juan José Martínez.

Además de Alternativa Democrática Nacional (ADN), dirigida a nivel estatal por Juan Manuel Fócil; Foro Nuevo Sol, manejada por Lidya Izquierdo, y Nueva Izquierda, representada por Agustin Silva.

De las corrientes, con el mayor peso político es la de Fócil. La de Nueva Izquierda, ha quedado rezagada, luego de subdividirse en tres corrientes más, pero jugando a nivel nacional en ese mismo entorno.

En esa nueva partida por la dirigencia estatal, Patria Digna y NIR de Grappin, tienen acuerdos y buscan alcanzar alianza con Nueva Izquierda, no con la de Agustín Silva, más bien con las tres que se abrieron.

Al igual está partida en dos, la de Foro Nuevo Sol, entre Lidya Izquierdo y Carlos Contreras, la de más peso, la de este último.

Los Chuchos en su revisión, vieron el fracaso de Silva. No funcionó en la operación política y lejos de acrecentarla la desmereció.

Al final, todo parecen ir en una gran cruzada contra ADN, quien mantiene su poderío. Y será en agosto del 2017, cuando quede determinado, sí lograron hacer esa vuelta.

Es la guerra interna en pleno proceso.

De bajada

a) Sin duda, mañana verán los trazos del poder a seguir, vía el responsable de la política interna, Gustavo Rosario Torres, orador oficial en la conmemoración de la independencia de México.

b) Para el registro. De acuerdo a la agenda del líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa, ya quedó confirmada su gira de trabajo, por fin, a la entidad. La fecha es el martes 20 del mes en curso. Y se da en medio de excisiones de dos diputadas. Ojo, esas renuncias son consideradas en la dirección nacional, no por un proyecto político sino por una cuestión económica. Y lo va confirmar ese día el ex director de la CFE, de que su ex correligionarias se fueron por el chin chin. Y se adelanta, va tocar el tema de la convocatoria y como quien dice, seguirán aguantando, les guste o no, a Miguel Ángel Valdivia al frente de la dirigencia estatal por unos cuarenta días o más.

c) El traspaso de diputados priistas a “independiente”, no va a concluir en esta legislatura. La seguiremos viendo dentro de tres años, más cuando el partido en el poder, quien sea, no alcance el número mágico de los 18 curules. Se da en todo los países, donde hay democracia. Lo injustificable, es el argumento de la cardenense Margarita Isidro. No tiene nada de creíble. ¿Será cierto, de tener demandada la diputada “independiente” a su señora madre? De ser así, ahí se estaría viendo su calidad moral. Y hoy hará lo propio el diputado de Morena, José Atila Morales, de declararse independiente. Se cierra la lista, ya no hay necesidad de más. El fin justifica los medios.

d) Veo a muchos “priistas” desgarrándose las vestiduras. Lanzan amenazas en un vil chantaje, de partir de esa fuerza política. Lo más sano, de no sentirse a gusto, pues renuncie y ya. Deberían hacerlo durante la visita de Ochoa. Tendrían su fiesta mediática.

e) Una minoría inconforme a la edificación del centro de abasto más grande del estado, pretendió doblegar a las autoridades, hasta con amenazas, de evitar la obra a costa de su vida. En el diálogo de antier, se aclararon paradas y sin contemplaciones. Por si no tenían clara la película. Va porque va. Con la ley en la mano se les hizo ver de no ser los propietarios de los locales. Están concesionados y algunos de ellos, les fueron traspasados en forma ilegal. Ahí es donde brinca la liebre.