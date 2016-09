De Alto Nivel

* Apostar al juego de ganar ganar en campo

* Inútiles las supervisiones de los diputados

* En riesgo, nominación de origen del cacao

Antonio Caraveo Maldonado

a_caraveo2001@hotmail.com

El campo. Poner en marcha el juego de ganar ganar, en el sector primario, sería un andamiaje en el camino de dejar de depender de la economía del petróleo y del gobierno estatal.

El tema de no ser dependiente de la economía petrolera, ha sido machacado insistentemente por el gobernador Núñez. Apenas ayer, delante del titular de Fira, Rafael Gamboa, apuntaba de que el campo se ha convertido en un generador de buenas noticias, al irse notando la diversificación con algunas inversiones.

Sobre la mención de arriba de ganar ganar, viene del ayuntamiento de Centro. Se trata del crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario. No se trata de mucha ciencia ni de descubrir el hilo negro.

Tan solo con organización, no simulada, y un poco de voluntad, se puede alcanzar ese éxito.

Ganar ganar

Mencionó un ejemplo, el de los plataneros de la Isla. A mediados o finales de octubre, con el apoyo municipal, los productores volverán a vender directamente y tendrán mejores ganancias.

Es aquí donde se refleja, el juego de ganar ganar. Ganan los productores, cumple el gobierno con su tarea de apoyar al campo y crece la economía en esa zona.

Si los encargados del sector primario, aplicarán el juego de ganar ganar, los resultados en el campo serían más rápidos.

Por lo pronto, el ayuntamiento de Centro, tiene programado poner en marcha otros proyectos. No de paliar las necesidades si no de generar recursos permanente.

En tanto, el gobernador sigue dispuesto en seguir promoviendo en voltear a ver al campo. Ahí está el punto para no depender de la economía petrolera.

De bajada

a) Sigue engallado el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. Tundió a los priistas y a Andrés Manuel López. Los primeros, “se van porque se van”, y del segundo, criticó “el populismo trasnochado de López no es la opción para el 2018. Y donde se mordió la lengua, cuando sostuvo que ganaran la presidencia porque es un partido honrado y que da resultados. Se le olvido lo de los cochupos, impulsado por su impulsor Gustavo Madero, se le olvido la corrupción de los ex gobernadores, el más reciente Guillermo Padrés de Sonora y sin dejar de lado, la acusación contra el imberbe líder estatal Francisco Castillo, quien se ha negado transparentar los recursos cuando fue jefe de la bancada del albiceleste en el Congreso local. Toda una ficha, dicen sus correligionarios.

b) Por cierto, la lucha entre las corrientes del negriamarillo son de pronósticos reservados. La batalla será entre ADN, Nueva Izquierda y Foro Sol, en el trayecto de ganar la mayoría de los consejeros en todo el estado y de ahí apuntalar a su candidato a la dirigencia estatal en el 2017.

c) El calendario de visitas de los legisladores a los distintos municipios siempre ha sido una farsa. Terminan en grandes comilonas, patrocinada por los presidentes municipales. De inicio la “supervisión” de dichas obras no saben si son para entrega porque desconocen el tema. Al final, nunca ni tampoco será la excepción esta visita, se tome como base en llevar con la justicia a los ex alcaldes. Y menos cuando hay la sospecha de protección en el Órgano Superior de Fiscalización.

d) No se la acaba la directora de Administración del Centro, Patricia Jiménez. Las malas noticias le han llegado de sopetón. Serán despedidas 10 de sus cercanos por sospecha de corrupción. Al final, la apuesta, se va o se queda. Renuncia o la corren.

e) Sería una lástima perder la denominación de origen del cacao. La primera otorgada en el actual sexenio. Ese tema da para más y cuando Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, dio su respaldo para ello.