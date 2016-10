De acuerdo al reporte de la Secretaría de Finanzas, los recursos federales se han transferido en tiempo y forma a obras y proyectos

El subsecretario Sergio García, asentó que no se tiene rezago alguno en materia de inversión ni aplicación de recursos en ninguna dependencia

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Sergio García Pedrero, informó que todos los recursos que ha enviado la Federación a nuestro estado, han sido transferidos oportunamente a las obras y proyectos para los cuales han sido etiquetados o convenidos, de manera que no existen pendientes en la materia y mucho menos alguno que se refiera a la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Explicó que las aportaciones federales se ejecutan por medio de programas específicos, los cuales están sustentados en convenios, mismos que constituyen los marcos regulatorios y soportes jurídicos; así también, se debe contar con proyectos para la aplicación de esos dineros. Sin embargo, no existe registro de los mismos o algún recurso etiquetado del 2013 al 2015 para la edificación de Cendis, y la SPF cuenta con pruebas y evidencias de ello, enfatizó.

Puntualizó que si hubiera llegado alguna aportación económica al respecto, y no se hubiera ejercido, la dependencia tendría consecuencias legales ya que su trabajo está vigilado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la propia Contraloría estatal.

De existir alguna anomalía, nos habrían publicado que Tabasco es incongruente, incumplido; sin embargo, a la fecha no hay observaciones en ese sentido. Al contrario: se nos ha reconocido que tenemos limpieza en la aplicación de los recursos públicos, y como evidencias están las cuentas públicas, la transparencia de las auditorías estatales y federales de las que hemos sido objeto, asentó contundente García Pedrero.

La Secretaría de Finanzas ha cumplido a cabalidad con la normatividad jurídica procedimental financiera, dijo y subrayó tiene opinión aprobatoria de las calificadoras en este rubro, las cuales validan que la actual administración de Tabasco tiene finanzas públicas sólidas, sanas y sustentables, con perspectiva estable y con progresos importantes a pesar de los recortes presupuestales.

Finalmente, respecto al pago a proveedores, el subsecretario de Egresos puntualizó que no se demoran más de 20 días, y que la deuda de 2 mil 300 millones de pesos que dejó la pasada administración se ha disminuido en 58 por ciento.

(Boletín Oficial)