David Villa al Necaxa

El delantero del New York Cty FC, David Villa, podría ser la bomba que prepara el Necaxa para la próxima temporada del futbol mexicano, pues de acuerdo con Fox Sports, el cuadro hidrocálido querría apuntalar su ataque para el Clausura 2017.

Aguascalientes, Aguascalientes

Agencias

Tras el éxito que tuvieron en su regreso, los Rayos quieren apuntalar su plantel, y luego de ver a Villa en el encuentro amistoso que sostuvieron ante el cuadro neoyorkino, podría convertirse en refuerzo del cuadro mexicano.

Y es que a pesar de que los hidrocálidos han tenido un ataque temido que incluye a Edson Puch y a Jesús Isijara, en Aguascalientes consideran que todavía hace falta un delantero matón, además de que el chileno podría salir si llegan ofertas importantes.

En su visita a México para el encuentro ante los hidrocálidos, Villa no descartó algún día jugar en la Liga MX, además de que el calendario podría permitir a Villa no tener que desligarse por completo del New York City.