Darvin al PRD. Llama a la unidad en torno a Arturo Núñez

“El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no puede ser rehén de grupos, y las candidaturas, no pueden darse por cuota de poder”, dejó en claro el dirigente interino de este organismo, Darvin González Ballina, quien dijo que “el PRD está en el gobierno, y todos los partidos políticos defienden a su gobierno; y nosotros por supuesto que vamos a defender el gobierno de Arturo Núñez, que en nuestro gobierno”.

Al tomar protesta por parte del Consejo Político Estatal del sol azteca y que posteriormente, en una caminata donde tomó el control de la sede de este organismo, dejó en claro que “hay que regresarle la mística a nuestro organismo, estar con la gente, con la militancia”.

Y destacó que “esto ocasiona, a veces, los problemas de solucionar nuestras candidaturas, y tenemos que solucionarlo bien; y bien significa, de que el PRD no puede ser rehén de grupos, y las candidaturas no pueden darse por cuota de poder, si no se tiene que manejar de acuerdo a lo que representa cada uno de los compañeros”.

Dijo que “he escuchado al distinguido militante de nuestro partido como el mandatario Arturo Núñez, que ha señalado que no somos suicidas políticos, no vamos a llevar al matadero al partido; la política es de realidades y no de afectos, y en ese sentido, creo que tenemos que caminar con nuestros mejores cuadros; si resolvemos quiénes en las candidaturas, tengan por seguro que tenemos asegurado el triunfo electoral”.

Destacó que el partido tiene que volver a ser el “organismo que defiende las causas sociales; el partido tiene que volver a esos orígenes, seguir siendo el partido que defiende las causas populares, por eso la importancia de la organización de nuestros cuadros municipales, como comunitarios, y ahí tenemos que volver, de nuevo la atención de la demanda social”.

Y aseguró que “el PRD está en el gobierno, y todo los partidos político defienden a su gobierno; nosotros vamos a defender el gobierno de Arturo Núñez, que es nuestro gobierno; el partido tiene que caminar con su gobernador que está poniendo lo mejor de su parte, a pesar de las condiciones económicos en que se encontró este estado; con todo y ello, se está trabajando; hay muchas cosas que no se dicen y los del PRD lo vamos a decir que es lo que se está haciendo en las comunidades, el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno; por eso vamos a ir de la mano con nuestro gobernador”.

Aseguró que no se va avasallar a nadie, en el PRD todos cuentan y eso se tiene que hacer para reencontrarse, con los ideales que dieron al nacimiento de este movimiento de izquierda.

Cabe mencionar que una vez hecho este procedimiento y con la ausencia de Candelario Pérez y de Juan Manuel Fócil, el Comité Ejecutivo Nacional es quien en su momento emitirá la convocatoria para elegir a una nueva dirección en el partido.