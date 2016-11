Danilo Carrera suma tres novelas

El actor ecuatoriano asegura que no tiene planes de cantar a nivel profesional

Ciudad de México

Notimex

El actor ecuatoriano Danilo Carrera expresó su sorpresa porque a un año de radicar en México, ya suma tres telenovelas con lo que construye una carrera sólida en este país.

“La verdad, no me lo esperaba. No es algo que me hubiera pasado por la cabeza y no sé si es normal, pero agradezco mucho todas las oportunidades. Sé que aún me falta mucho por hacer y por crecer; sin embargo, esto ya es un gran paso”, comentó Carrera.

“Pasión y poder” (2015), “Sin rastro de ti” (2016) y “La doble vida de Estela Carrillo” (2016) son las producciones en las que ha destacado por su trabajo. En las dos últimas, a nivel protagónico.

“Por fortuna, los productores han creído en mí para hacer cosas totalmente diferentes. Cuando hice a ‘Franco’ tenía miedo de que me encasillaran como el antagonista, pero cuando me hablaron para hacer el protagónico de ‘Sin rastro de ti’, me emocioné mucho”.

Lo anterior, dice, porque se trata de un personaje mucho más contenido, sufre y es débil de carácter.

En el caso de “La doble vida de Estela Carrillo”, que produce Rosy Ocampo, apuntó que su papel es diferente a los anteriores porque “Danilo Mendoza” es un hombre migrante de México a Estados Unidos, en busca de una herencia.

“En ese país se sumerge en un universo musical, pero viviendo la dura realidad por la que atraviesan los migrantes mexicanos. Para hacer creíble al personaje he tenido que prepararme en la música regional mexicana y no ha sido difícil porque me gustan mucho los ritmos y conozco a varios de sus representantes”.

Durante la historia, Danilo Carrera fungirá como cantante y asegura que sí es entonado pero nunca pensaría incursionar en el género, pues tiene claro que él es actor.

“Hace dos meses que inicié con clases de canto y me ha gustado mucho, es algo que me divierte demasiado. Me dicen que, incluso, debería lanzar un disco, pero no lo haré, sólo cantaré para cumplir con el personaje y seguiré siempre como actor”, aclaró.