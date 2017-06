Damnificados bloquean calles

Con bloqueo en la avenida “Luis Donaldo Colosio”, habitantes de La Manga y Gaviotas afectados por las inundaciones de la semana pasada, protestaron para exigir que el Ayuntamiento de Centro y el Gobierno del Estado les apoyen para recuperar lo perdido en las inundaciones del pasado 01 de junio.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Además, denunciaron a la delegada de la colonia de venderles una constancia en la que certificaba que habían perdido sus enseres domésticos, bajo el pretexto de que con ese documento y la copia de su credencial para votar se tenían que presentar en el Instituto de Protección Civil (IPC) para ser parte de un padrón de afectados, con el objetivo de que les pagaran el Seguro Catastrófico.

Sin embargo, en esa dependencia les negaron la atención y les hicieron ver que fueron “víctimas de extorsión” de parte de la delegada.

Los vecinos afectados interpusieron cuerdas en los cuatro carriles lo que ocasionó caos vial en ambos lados, principalmente de camiones pesados.

Al lugar arribó Blanca Estela Pulido, coordinadora de Desarrollo Político del Ayuntamiento de Centro, pero tras no poder lograr un acuerdo decidió marcharse.

Los manifestantes expusieron de nueva cuenta que recientemente sus calles fueron “reparadas” por la autoridad municipal, lo que implicó nuevo drenaje, mismo que resultó insuficiente tras las recientes lluvias.

Finalmente, casi 4 horas después decidieron suspender el bloqueo, no sin antes advertir que si no les atienden sus exigencias volverían a tomar las mismas medidas.