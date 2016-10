“Cuna de lobos”, sin “remake”

El actor Alejandro Camacho asegura que esta producción revolucionó la televisión en México

Ciudad de México

Notimex

El actor Alejandro Camacho recordó a su amigo Gonzalo Vega y a todo el elenco de la telenovela “Cuna de lobos” (1986) de la cual aseguró, es poco probable que alguien se anime a realizar un “remake”.

El actor, quien este lunes reaparecerá en la pantalla chica con la serie “Entre correr y vivir”, se dijo afortunado porque siempre ha estado en producciones televisivas y obras de teatro de calidad.

“Soy un hombre feliz y agradecido, porque a lo largo de mis casi 40 años de carrera, me he topado con grandes historias, tanto en la televisión como en el teatro, como el caso de ‘Entre correr y vivir’, y la serie ‘Súper Max’, que recién grabamos en Argentina y Brasil”.

Añadió, que pocas veces se ha equivocado en los trabajos que ha realizado, y por lo tanto está seguro que “Entre correr y vivir”, tendrá éxito.

“Desde que leí la historia por primera vez me atrapó, por eso tengo la certeza de que será una serie exitosa, la cual el público merece ver y yo merecía hacerla, es una piedra de toque para emprender una nueva etapa en mi carrera y una nueva etapa en la vida de TV Azteca”, dijo Camacho.

Dentro de esos proyectos exitosos, no podía dejar de mencionar “Cuna de lobos”, telenovela escrita por Carlos Olmos y producida y dirigida por Carlos Téllez, en 1986.

“’Cuna de lobos’, fue una telenovela que en su momento revolucionó la historia de la televisión en México y en muchos lugares, gracias a ella, yo me he visto hablando en chino, en Ruso, en alemán, una telenovela que hice con “Gonza” (Gonzalo Vega)”.