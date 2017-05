Cumpliremos con nuestro proyecto

El alcalde enfatizó su compromiso para seguir con las obras y mejoras en infraestructura de la ciudad

“Los delegados municipales son nuestros brazos articuladores, son los enlaces entre la comunidad y el gobierno, ellos representan a la autoridad y porque siempre son los portavoces de los problemas y soluciones de cada colonia y comunidad, ellos saben que no están solos y tienen el apoyo del gobierno municipal, por eso para mí es muy importantes que estén aquí presentes”, expresó el edil capitalino durante el acto de inicio de los trabajos, de la rehabilitación de más de 50 colonias en el parque principal de la colonia Guadalupe Borja.

Con la presencia de delegados municipales, regidores y colonos, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, dio banderazo al mantenimiento de diversas calles y avenidas en 50 colonias de Villahermosa, con equipos de bacheo Jetpatcher, con los que cuenta el Ayuntamiento de Centro, arreglando lo equivalente a cinco canchas de fútbol.

En su intervención, la sexta regidora Violeta Caballero Potenciano, expresó que esta es una acción más del alcalde Gaudiano Rovirosa que sabe que el trabajo está en las calles, en las colonias, con su equipo de trabajo, cumpliendo en áreas muy grandes de colonias, fraccionamientos y villas, y se va a seguir trabajando muy fuerte apoyando en todo lo que sea necesario a la comunidad.

Ante la algarabía de los habitantes, Gaudiano Rovirosa señaló que “poco a poco estamos atendiendo los problemas, este banderazo de la Jetpatcher es importante porque he pedido que se queden en esta colonia el tiempo que se requiera para que dejen en óptimas condiciones las calles y se van a ir moviendo conforme se vaya avanzando, se contempla más de 50 colonias, también he pedido que se atiendan avenidas principales”.

El edil indicó que las 12 cuadrillas de bacheo se mantendrán recorriendo el municipio y en próximas fechas se pondrá en operaciones de nueva cuenta la máquina recicladora de asfalto, gracias a inversión que ha conseguido en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Los camiones Jet Patcher utilizan una tecnología de reparación de calles y carreteras más eficiente, económica, durable y ecológica porque se elimina huecos, baches, agrietamientos, desgaste de calle y carretera usando mezcla asfáltica en frío. El equipo bacheador cuenta con una planta de asfalto móvil, la cual transporta todos los elementos requeridos para hacer múltiples reparaciones.

De las obras realizadas

Con estos equipos se trabajará en más de 50 colonias la cantidad de 15 mil metros cuadrados, equivalente a 5 canchas de futbol, con una inversión de más de 7 millones de pesos; en un plazo de dos meses se atenderán 31 colonias, 9 fraccionamientos, 5 rancherías, 4 villas y 1 poblado, en zonas como Villahermosa, Parrilla, Macultepec, Luis Gil Pérez, y Dos Montes.

En total, de acuerdo a datos de Obras Públicas del municipio, se han reparado desde el inicio de la administración 85 mil metros cuadrados en baches, un equivalente a que se pavimentaran 18 canchas de futbol.