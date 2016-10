Cumpliremos con las revisiones: Solange

Al dejar en claro la coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso local, María Solagne Soler, que las verificaciones físicas a las obras no son solamente “para fotografía o mediáticamente”, ya que indicó que ella estará verificando que se cumpla con las normas, y de encontrar anomalías, inmediatamente las dará conocer.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, dejó en claro que cada diputado sabe lo que tiene que hacer.

La representante popular indicó que a partir de este lunes, inicio las verificaciones físicas de la primera Comisión Inspectora de Hacienda, que revisa las obras del Poder Ejecutivo, así como de los poderes autónomos. Al asegurar que “no me voy a quedar callada de algún tipo de irregularidades, y que hasta este momento nadie le ha tirado línea para decir o no de cosas en torno al congreso”.

Dijo que cada uno de los diputados de esta legislatura saben perfectamente cuál es su responsabilidad, “ya que no puede hablar por los otros 34, pero si por María Solagne Soler y que evidentemente no solapare ningún tipo de anomalía; que la obra no se encuentre o que sencillamente se quiera aprobar una cuenta pública cuando evidentemente tiene que ser reprobado”.

Dijo que a lo mejor su voz “es una voz en el desierto”, pero que ella va a quedar satisfecha, al indicar que sí se encuentra anomalías en estas obras, las denunciará, pero también recalcó claramente que no es una oposición recalcitrante y que “si se cumplen con las normas, la legalidad, pues sencillamente va a tener que decir que todos se encuentra de manera normal”.

Mencionó que con la revisión física se va a estar verificando cada una de las obras que se indicaron por parte de las comisiones, y con esta situación “pues deben de cumplir con los cuadernos, pero evidentemente el Partido Acción Nacional no vas a solapar absolutamente a nadie, trátese de quien se trate y que la postura es sencilla, si se tiene que reprobar, lo vamos a hacer; caso contrario pues se le va a dar el voto a favor de este municipio”.