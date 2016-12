Todo bien, muy bien en la aprobación de cuentas públicas: Pepe Toño de la Vega

A pesar de los acres cuestionamientos de los diputados del PRI y PVEM, incluso de la propia bancada del PRD, así como de un amplio sector de la población ciudadana, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia otorgó una calificación de “muy bien” a “bien” al desempeño de la 62 Legislatura al Congreso estatal durante el ejercicio constitucional 2016.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Luego de no “visualizar”, por el momento, la convocatoria a uno o varios periodos extraordinarios durante los próximos 47 días que durará el receso legislativo del 16 de diciembre al 31 de enero de 2017, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) dividió en dos temas la agenda legislativa de 2016.

Aseguró que en lo relacionado a los nombramientos de funcionarios y la armonización de las leyes locales con las federales, la 62 Legislatura “cumplió a cabalidad”. Sin embargo, indicó, que respecto a la plataforma electoral que los partidos políticos y sus candidatos empeñaron durante el proceso electoral de 2015 con la ciudadanía, aún están trabajando.

“Se han presentado diversas iniciativas de diputados de todos los partidos y se han aprobado algunas de ellas; (en) muchas, tenemos todavía dos años más para poder intentar ponernos de acuerdo. Y en otros temas, seguramente, no nos pondremos de acuerdo…y no saldrán”, adelantó en otra de las tantas entrevistas de vestíbulo que concedió durante el año que termina.

De la Vega Asmitia rechazó que con la reciente aprobación de 24 de 25 dictámenes de las cuentas públicas, la imagen de la fracción parlamentaria del PRD y de la propia Cámara de Diputados quede “deteriorada” ante la opinión pública. Al respecto, retó al coordinador de la bancada del PRI, diputado Manuel Andrade Díaz –“que es el que ha dicho esas falsedades, esas mentiras”, precisó—a revisar de nuevo los dictámenes elaboradas por las tres comisiones Inspectoras de Hacienda.

Después de la ceremonia de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso ante representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, el coordinador de la bancada del PRD insistió en exonerar a la mayoría de diputados que el martes aprobaron, con voto diferenciado, las cuentas públicas a excepción de la correspondiente de Huimanguillo que el pleno regresó a comisiones sin ninguna modificación.

Asimismo, reiteró que los 25 dictámenes, incluyendo los de los tres poderes, llevan la leyenda con la autorización al OSFe para poder proceder penalmente contra diversos funcionarios estatales y municipales, además de ex alcaldes.

“Y en la medida que se vaya acercando el proceso electoral (2018), sin duda alguna, esto se va a venir calentando más pero así ha sido siempre…Tenemos que aprender con responsabilidad y madurez a separar lo político electoral de lo estrictamente parlamentario y legislativo. Y eso lo hemos logrado muy bien; en este primer año, hemos cumplido con nuestra responsabilidad”.

–¿Bien?

–¡Bien, bien…!