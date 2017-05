Cumpliendo compromisos

Martha Lilia López Hernández, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo DIF Tabasco expuso que ese organismo político atiende sin distingos todos los sectores de la población, refrendando su compromiso con la labor del gobernador Arturo Núñez Jiménez

El sistema DIF Tabasco sigue promocionando el beneficio entre las clases más necesitadas, de los sectores vulnerables, pero sobre todo atiende también la demanda de la juventud ante los problemas que se tienen en los 17 municipios, donde su presidenta, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, ha realizado diversos programas con objetivos concretos, todo ello en beneficio de los tabasqueños.

En este sentido, dentro de las expectativas que se tiene en el sistema DIF Tabasco, se encuentra el programa Cambia tu Tiempo, en donde hace algunos días, en compañía del mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, puso en marcha este programa dinámico, ya en otros cuatro municipios que fueron Centla, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca, los cuales ya suman 9 ayuntamientos que cuenta con el mismo, en donde se busca en primer lugar, beneficiar a los jóvenes; en segundos lugar, que ellos beneficien directamente a personas de la tercera edad, a personas con capacidad diferente, a la sociedad en general, además que se ellos se vinculen con actividades que fomentan sus valores sociales y familiares.

Con ello, es evidente que en el sistema DIF Tabasco a través de Martha Lilia López Aguilera de Núñez, está realizando un trabajo titánico, ello con la finalidad que ante los problemas económicos que se tienen, los problemas de falta de valores que se están conllevando a diversas situaciones, a concretar a través de estos programas en apoyo de los abuelitos, de las personas con capacidades diferentes, para que ellos sepan que son útiles a la sociedad, a los jóvenes para que con ellos puedan adentrarse y entender que son una parte fundamental de la familia, así como padre y madres con lo cual, evidentemente, se trabaja en todos los aspectos con la afinidad encontrar el camino y el mecanismo para que la sociedad sea un ente en favor de la misma sociedad.

De igual forma, ha estado haciendo entrega de beneficios a personas que se encuentran privadas de su libertad, así como diversas acciones en favor de los ancianitos, de estas personas de capacidad diferente, como la cafetería Don Cafeto que se encuentran las zonas CICOM, con personas con síndrome de Down, los cuales evidentemente se sienten útiles, saben perfectamente que pueden contar con el apoyo de la sociedad, pero sobre todo del DIF Tabasco los está apoyando, para que se adentren directamente al entorno social.

Con estas obras y acciones, Martha Lilia López Aguilera de Núñez ha destacado claramente que seguir con este mismo plan que más de 4 años de asumir el gobierno el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, este es el objetivo, trascender en acciones concretas, en beneficio social como con las personas adultas, capacidad diferentes, jóvenes, sociedad en general, para que evidentemente el entorno social y familiar sea una parte fundamental, y se ha destacado que lo que resta de este mandato, se seguirá por este mismo camino queMartha Lilia López Aguilera de Núñez, siga trabajando en cada uno de los rincones del Estado de Tabasco, ello a través de los diversos programas que se tiene además de que la colaboración y contribución de la sociedad, de la iniciativa privada, quienes han sido una sinergia para lograr objetivos, los cuales se dice faltan, pero poco a poco se va cimentando, se va poniendo el ladrillo para construir una casa sólida y duradera.

Cambia tu tiempo

Uno de estos objetivos es Cambia Tu Tiempo, ya que mediante esta estrategia, se contribuye a afianzar una comunidad solidaria y tolerante, que apoya a los más necesitados.

La ampliación del programa Cambia tu Tiempo a Centla, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca, corrobora los buenos resultados obtenidos en Centro, Huimanguillo, Comalcalco, Cárdenas y Cunduacán, y antes que acabe el año se prevén cubrir los 17 municipios, manifestó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera.

La estrategia es incluyente, está dirigido a hombres y mujeres de 16 a 25 años de edad con ganas de ayudar a sus semejantes, que sean solidarios y quieran generar una sociedad honesta, tolerante, respetuosa, con sentido de confianza, a fin de reconstruir el tejido social y superar las situaciones adversas, como se les explica en la plática de inducción, dijo.

Aclaró que este no es un programa de empleo temporal, sino de solidaridad social, en el que a los jóvenes se les apoya con 70 pesos en monedero electrónico por cada hora de servicio; con ese recurso pueden comprar cualquier casi producto, excepto alcohol y cigarros. Incluso hay a quienes se les tiene que llamar para que firmen su hoja de estímulos, porque señalan que participan por ayudar, no por interés monetario, añadió.

Se indicó que el pasado 19 de mayo iniciaron actividades en Centla, Paraíso, Nacajuca y Jalpa de Méndez, después de concluir las pláticas de inducción, y observó que entre los mismos jóvenes se invitan a formar parte del programa.

Así también, comentó que por instrucciones del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, en el mes de agosto esta política pública debe estar operando en los 17 municipios.

Se afirmó que el acompañar a otras personas o ayudarles en sus problemas, sea en parques, hospitales, Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) o unidades de rehabilitación, hace que los jóvenes cambien la manera de ver las cosas.

Mientras tanto, los jóvenes han expresaron que el programa les ha ayudado a ser mejores personas, a ofrecer siempre una sonrisa.

La presidenta del Sistema DIF ha señalado que los jóvenes le han enfatizó la transformación en su vida al participar en los Cendis, ya que ha aprendido de los niños; en tanto, donde han sido guía sombra de un pequeño con autismo, al cual se adaptó tanto que no quería que se fuera de su vida.

Se coincidió que el estímulo que reciben es en parte para gastos escolares o familiares, pero además se han juntado varios integrantes de esta estrategia para comprar juguetes y obsequiarlos a niños en situación de calle.

“Por un Tabasco más justo y solidario, fortalece el Gobernador el programa dirigido a la juventud y a la reconstrucción del tejido social”, es como se cataloga este programa.

Con la llegada a Centla, Paraíso, Jalpa y Nacajuca, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez puso en marcha el programa Cambia tu Tiempo, promovido por el Sistema DIF Tabasco para incorporar a jóvenes entre 16 y 25 años en acciones de asistencia social en beneficio de los grupos más vulnerables de Tabasco.

Cambia tu Tiempo busca que los jóvenes aporten sus ratos libres para realizar una actividad que sea de ayuda para afianzar un Tabasco más justo, solidario y en paz, recalcó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera de Núñez.

Subrayó que la iniciativa –que también opera en Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo- aprovecha la fuerza y empuje de las nuevas generaciones como un motor generador de transformaciones sociales, y al mismo tiempo las aleja de las adicciones y contribuye a restituir el tejido de la sociedad.

López de Núñez valoró las bondades de Cambia tu Tiempo, que sólo en los primeros cinco municipios alistó a más de 12 mil muchachos, y dijo que está diseñado para generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene su ayuda en la construcción de una sociedad más justa y con valores.

Educación parte esencial

El éxito escolar es un esfuerzo conjunto, las experiencias de aprendizaje comienzan en casa; desde que los pequeños entran a las escuelas, el trabajo de padres y maestros debe realizarse en conjunto, ya que desde la casa, la escuela y su entorno apoyan la formación de todo ser humano, además de garantizar su seguridad escolar, comentó Martha Lilia López Aguilera de Núñez, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

Se comentó sobre el programa “Educar para la Vida, Responsabilidad Compartida”, el cual tiene como objetivo trabajar para recomponer el tejido social desde las escuelas, es un trabajo que tiene que estar bien engarzado, entre las autoridades educativas y los padres de familia para poder enfrentar los problemas actuales.

En los nuevos modelos educativos los padres deben trabajar de manera conjunta con las autoridades, se necesita una familia más unida, más cohesionada para apoyar en la educación de los hijos, comentó, porque hoy en día ya no hay esa comunicación necesaria y es por eso que debemos de comenzar desde casa, los padres de familia deben de apoyar con el ejemplo, reforzando el trabajo de las escuelas desde la casa, el trabajo en equipo es básico para no perder la visión que lo más importante es cada uno de los niños.

El trabajo en equipo siempre rinde buenos resultados y en este caso es lo mismo, hacer ese binomio de padres de familia y maestros, reforzar los valores: que los niños respeten, no sean egoístas, y así evitar casos de acoso escolar. No debemos de pensar en los niños como un vehículo en autoservicio, que sólo los dejamos encargados en lo que los padres acaban sus actividades, hay maestros bien capacitados, pero se necesita fortalecer la parte de la inteligencia emocional.

Los papás son quienes más conocen sus hijos es por ello que se debe de tener una relación más cercana, es obligación de los padres saber cuáles son las necesidades de los hijos y la cercanía que deben de tener con los maestros, no llegar a las escuelas solamente cuando haya juntas o se les mande a llamar; por ejemplo, en el municipio de Nacajuca, los maestros de matemáticas apoyaron sin cobrar ni un solo peso a los chicos para que se regularizaran, eso es parte del trabajo en equipo que se está comenzando a hacer.

De igual forma, dijo que La Asociación de Padres de Familia tiene como finalidad apoyar a que se fortalezca el trabajo en equipo, es mejor invertir en cuidar y educar a tus hijos, en lugar de cerrar una calle, en lugar de bloquear una carretera, no podemos hacer a un lado las necesidades ni las obligaciones de las personas que nos rodean, ¿qué mensaje le están mandando allí a tu hijo? que gritando se soluciona todo, que cerrando calles se tiene lo que se necesita, es un mensaje erróneo.

También las redes sociales son buenas, pero debemos supervisar qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué están jugando; llegan los niños con sus teléfonos inteligentes y por medio de ellos es como los enganchan; el programa “Educar para la Vida, Responsabilidad Compartida”, comienza a trabajar antes de los acontecimientos de Monterrey, llega la gendarmería a Tabasco, se pone en marcha el Programa “Mochila Segura”, “Línea Segura”, “Escuela Segura”, y todos los mecanismos que puedan salvaguardar la integridad de los pequeños, se trabaja en conjunto Derechos Humanos, las Cámaras Empresariales, el Gobierno del Estado, el DIF Tabasco, Secretaria de Salud, Seguridad Pública, el Instituto Estatal de la Mujer, el Museo Papagayo, todos trabajamos en conjunto para sacar de su vida todo lo negativo, y meter a los pequeños en cosas como la cultura, las artes y en todo aquello que pueda fortalecer su vida.

“Cambia Tu Tiempo” nos ha ayudado mucho a recomponer el tejido social, en cambiar vidas, en apoyar a la población en general y ha sido parte del apoyo que se da a los padres, a las familias”, comentó.

Educar para la vida es muy importante para el desarrollo de los niños, no es a corto ni mediano plazo, es para tu vida, para cuando seas papá, abuelo, esposo, es ir haciendo que los niños tengan la cultura de la prevención, de cómo cuidarse desde que son niños, fomentar los valores; en “Educar para la Vida, Responsabilidad Compartida” son muchas cosas las que se están haciendo, es por ello que es muy importante el trabajo, la formación continua de los docentes, tenemos que estar pensando en la equidad y en la inclusión que son fundamentales; además del arte y la cultura, el programa de pintando bardas, el programa de salud psicosocial, embarazos no deseados, son acciones preventivas. Si queremos cambiar el futuro, debemos comenzar desde el presente.

Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT) es el encargado de ayudar a combatir el rezago educativo, es por ello que aseguró que en Tabasco el IEAT da la oportunidad de seguir con sus estudios a todas aquellas personas que por algún motivo se vieron obligados a truncarlos, esto es multifactorial pero en el Instituto se dan las herramientas para continuar, y como lo dice el slogan “Para aprender, nunca es tarde”, de 15 años en adelante, todos los que no tengan estudios pueden acercarse a la institución y retomar sus estudios.

El INEA es el organismo nacional que rige los programas y marca las pautas y cada instituto se rige por éste; este año Tabasco es el único estado del país que está haciendo la gran cruzada de la alfabetización y contra el rezago educativo.

Hay tres niveles educativos, el inicial que es de alfabetización, el intermedio es primaria y el avanzado es secundaria, y el enfoque es atender a todos, es una educación incluyente se atiende a personas con discapacidad auditiva y visual, a jóvenes con Síndrome de Down en todos los municipios, en Nacajuca se abrió el salón Down donde también se da enseñanza en Braille, en Macuspana desde el trienio pasado está el grupo de Braille y ya sale nuestra primera generación de primaria, su proceso es más lento porque se necesita calidad en la educación, agregó la titular del IEAT.

Los programas que brinda el instituto son totalmente gratuitos, se necesitan la copia de la credencial de elector, la CURP y dos fotografías, pero si no se tienen, el mismo personal del IEAT les toma las fotos y también están autorizados por la RENAPO para bajar las CURP de las personas que están estudiando para evitar que ellos gasten.

En Tabasco ser mujer es un factor para dejar los estudios, porque tienes que estar en la casa, aprendiendo a guisar, cuidar muchachitos y a cocinar, y el varón pues se tienen que ir al campo y machete porque tienen que mantener a sus mujeres de 14 o 15 años que ya tienen hasta dos hijos, y se les invita, se les dice, se les orienta que la vida no sólo es tener hijos, que tienen la oportunidad de crecer como persona y eso les ayudará en su futuro, pero ellas son las más entusiastas para estudiar, comentó.

“La encomienda del Gobernador Arturo Núñez, es darle educación a todos los adultos mayores de nuestro estado, que nadie se quede sin estudiar, porque la enseñanza es el motor que transforma cualquier pueblo”.

La cruzada de alfabetización y rezago educativo consiste en disminuir 5% más; cuando llegamos al instituto en Tabasco estaba por encima de la media nacional de alfabetización, en el 2016 se diseñó el plan y se bajó 5 puntos más y este año queremos más, la cruzada es hacer alianzas con el DIF Tabasco, con los chicos de Cambia tu Tiempo, con esta estrategia de 4 meses vamos a trabajar en forma conjunta para seguir abatiendo este problema grande.

Atento contra abusos

De igual forma, destacó la presidenta del SISTE DIF Tabasco que el abuso sexual infantil es una realidad que convive con nosotros, aproximadamente el 20 por ciento son menores de 8 años y no avisan; los padres son los que debemos estar alertas para que nunca pase, la capacitación de niñas, niños y adolescentes es una necesidad de primer orden, comentó.

El abuso en el niño daña su autoestima, daña su integridad, es uno de los delitos más dañinos, sobre todo cuando es una relación de confianza con los niños; cuando hay abuso el niño se vuelve más agresivo o más callado, baja sus notas escolares; si el menor no tiene una atención adecuada en el momento oportuno, nunca lo va a superar, las terapias pueden ayudar a superar los problemas.

Para que el abuso se pueda dar entre niños, uno debe ser mayor de edad, se tiene que dar terapia a los dos menores porque seguramente tiene problemas muy fuertes y eso se comienza a dar en las escuelas, en los niños se nota más porque los maestros ven sus cambios y ellos son los que los refieren a los papás y se comienza a buscar la ayuda necesaria, a diferencia de los adultos, que con base en las amenazas, prefieren quedarse callados; cuando un niño trate de decirle a sus padres, tienen que creer a los menores y no buscarle la culpa, ni decirles que ellos se lo buscaron.

Los papás se deben dar cuenta de las conductas inapropiadas y que van de acuerdo a la edad de los niños, por ejemplo, en los niños hay etapas de curiosidad en edad preescolar, pero lo que hace la diferencia es la intensidad y la frecuencia en la que los niños comienzan a hacer este tipo de acciones, y con ello los padres salen de la sospecha si está pasando alguna situación o solamente es una repetición de una conducta que se está acostumbrando a realizar, si por ejemplo hablamos de una niña y está sufriendo abuso sexual por parte de algún varón adulto de su familia, hay que tener cuidado y ver si el menor presenta temor hacia cierto género, si salía antes con su tío o tía y ahora ya no lo quiere hacer, es muy importante que los papás indaguen pero se debe de tener en cuenta la manera de cómo se les habla y lo que se les dice para que los niños puedan decirle a los papás lo que está sucediendo.

También el ciber-acoso o grooming son acciones llevadas a cabo para atraer a los niños través de un medio digital o redes sociales, donde los adultos se hacen pasar por niños y les piden que les manden fotos desnudos, o de sus partes íntimas y esas van a dar a las redes de pornografía o de pederastas, y después de un tiempo de estar “enamorándolos”, les piden conocerse y es allí donde comienzan los problemas de abuso o violación, los padres tienen la obligación de ver qué hacen, qué ven, quiénes son sus amigos, donde estamos viendo hoy en día muchos casos de niños desaparecidos por esta situación y es por ello que se hacen las alertas Amber en colaboración con la Fiscalía del Estado.

Hay que hablar con los niños, porque la comunicación genera confianza, pero que esa comunicación sea personal, no por redes sociales, como padres hay que informarse sobre el tema y así con más elementos poder ponerles un “hasta aquí” y si sucede alguna situación poder denunciar para acabar con este tipo de abusos, los maestros juegan un papel muy importante y pueden acercarse a la Fiscalía a denunciar lo que está sucediendo con los menores, para mayor información pueden acercarse a La Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Actas para niños

Ante la iniciativa de Arturo Núñez campaña itinerante para el registro de menores de 13 años de edad, que viven en zonas marginadas y carecen de ese documento

Indicó que el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, puso en marcha la campaña itinerante de registro universal y oportuno de nacimientos y registros extemporáneos de menores hasta antes de los 13 años, que llegará a las zonas de alta y muy alta marginación de los 17 municipios del estado.

El objetivo de la iniciativa promovida por el Sistema DIF Tabasco y la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil, es regularizar la situación jurídica de niñas y niños que no cuentan con su constancia de identidad oficial, explicó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera donde se dio el banderazo a las dos nuevas unidades móviles del Registro Civil que recorrerán el interior de la entidad, y que hicieron su primera escala en la ranchería Barrancas y Amate tercera sección, en el municipio de Centro.

Ir al encuentro de niñas, niños y adolescentes que no tienen su acta de registro de nacimiento, para ofrecerles de forma gratuita esa constancia, significa un esfuerzo loable que ampliará sus oportunidades de desarrollo, remarcó.

Señaló que el acceso a una identidad que acredite nombres y apellidos de las personas, representa uno de los derechos humanos más importantes, porque conceden al ciudadano la personalidad jurídica que requiere para desahogar los trámites que, como usuario de servicios, sujeto de derechos y responsable de obligaciones, tendrá que efectuar a lo largo de su existencia.

Se apuntó que buscan garantizar al mayor número posible de infantes y adolescentes su derecho a la identidad, y reducir rezagos en el acceso al registro universal, gratuito y oportuno.

Migrantes protegidos

El Sistema DIF Tabasco, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realiza el Taller Inter-agencial sobre Protección a Niñez y Adolescencia en Contexto de Movilidad Humana

Durante el inicio de las actividades, La procuraduría de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se comentó que el trabajo con instituciones de Naciones Unidas, ha propiciado capacitar a funcionarios y personas de la sociedad civil, para trabajar a favor de infantes y jóvenes en busca de refugio que transitan por territorio mexicano, y en especial por Tabasco.

Claudette Walls Manllo, jefa de la sub-oficina de la OIM Tapachula y coordinadora del Programa Regional Mesoamérica en México, y Karla Gallo Campos, oficial Nacional de Protección UNICEF México coincidieron en señalar que con la suma de esfuerzos se da la oportunidad de transformar y hacer realidad el enfoque de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, respetando las leyes General y Estatal en la materia.

En el taller estuvieron además, María Isabel Remolina, asistente de Protección a la Niñez de la Agencia; Fernando Alonso Murillo Carrillo, director del Área de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Federal.

Cabe mencionar que, desde la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en diciembre del 2014, y de la Ley en la materia a nivel estatal, en 2015, se han instalado los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los cuales se encargan de trabajar y dar seguimiento a estas políticas nacional y estatales.

DIF Nacional trabaja con el Estatal

Durante la Firma del Convenio de Colaboración 2017, entre el Sistema DIF nacional y el DIF Tabasco para la ejecución de recursos de los programas que trabajan conjuntamente, la Titular del DIF Nacional, Licenciada Laura Barrera Fortoul, afirmó que “el estado de Tabasco es un ejemplo de inclusión a nivel nacional, por tal motivo, hoy les traigo una gran noticia, la Federación otorgará 5 millones de pesos para un proyecto de atención a los sordos”.

Con la Presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera y de las 17 Presidentas de los DIF municipales, la titular del DIF nacional, dijo que este recurso es la respuesta de la gestión de del Gobernador Arturo Núñez y su esposa ante el Presidente Enrique Peña Nieto y la Sra. Angélica Rivera, quienes se mostraron sensibles ante este proyecto de atención a la población que padece sordera teniendo como referencia el Centro de Atención Integral a Ciegos y Débiles Visuales, que es un modelo en todo el país.

Así mismo, dio a conocer que en los próximos meses a través de esta instancia llegarán a Tabasco sillas de ruedas y aparatos auditivos para la población que así lo requiera, indicó que la firma del convenio de colaboración que hoy se lleva a cabo, por un monto de 3 millones 200 mil pesos, tiene como finalidad arreglar los desayunadores escolares en los 17 municipios de la entidad, ya que en estos se entregan diariamente 125 mil desayunos escolares con lo que se busca abatir la desnutrición infantil, y para el programa Comunidad DIFerente, el cual se opera conjuntamente entre el DIF Nacional y el DIF tabasco.

Por su parte, López de Núñez reiteró a la Titular del DIF Nacional la invitación para que la Sra. Rivera de Peña visite la entidad tabasqueña y conozca de primera mano el trabajo que se hace con los sectores más vulnerables de la sociedad.

De igual forma, en el Jardín de Niños “Tomás Rodríguez Sastre” del municipio de Nacajuca, dio inicio la “Campaña por la primera Infancia, Todos los derechos desde el principio”, con la finalidad de acercar servicios y talleres sobre la importancia del desarrollo infantil oportuno a niñas y niños de 0 a 6 años.

De la mano de UNICEF, el personal de SIPINNA Tabasco fue capacitado para realizar los talleres de estimulación temprana, prácticas de crianza y de elaboración de juguetes, además de los temas que la Secretaría de Salud implementó, sobre, “Detección oportuna de Cáncer infantil” y “Alimentación Correcta”.

En los próximos meses se estarán dando a conocer los municipios a los que se llevarán las siguientes etapas de la campaña “Por la Primera Infancia”.

Padres importantes en el desarrollo

De igual forma, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera indicó que la adolescencia es una etapa de adaptación tanto para el chico como para los padres, en la cual la principal recomendación siempre será el diálogo

Las características psicológicas de los adolescentes basa su autoestima en la imagen física, corporal, piensa que todo lo que pasa a su lado, ya sea positivo o negativo es por él.

Algo que está pasando con los adolescentes es que tienen mucho tiempo libre, si no se vigila que en la noche estén descansando, ellos están pegados a una red social y están generando algún tipo de relación que no se basa en el cara a cara; recordemos que los chavos están formando su personalidad y es por ello que muchos fingen, el problema es que no se crean relaciones humanas basadas en la confianza, hay muchos riesgos porque se pueden topar con personas que buscan “victimas sexuales”; ¿a nivel psicológico cómo sabemos qué fotos o vídeos suben nuestros hijos?.

El Internet llegó y las redes sociales seguirán, hay que poner reglas sobre el uso de las mismas para saber qué es lo que vive mi hijo, las redes sociales se tienen que regular dentro de casa, comentó la especialista; de igual manera, en casa a los hijos se les crean expectativas altas, tenemos que seguirles el paso y ponernos a su altura en la manera de ver las cosas; cuando el adolescente crece cuestiona todo, va a decir que no en muchas de las veces, se vuelven hostiles, se comienzan a aislar y la mejor manera de ayudarlos es comprenderlos, no juzgarlos, porque la adolescencia es un proceso de adaptación.

La manera de estar más cerca de los hijos es comunicándose, esto es, desde que se levantan, tratar de desayunar juntos, hablar de sus amigos, de sus canciones, de sus problemas, de sus amores, de todo lo relacionado con su vida, hay muchos cambios hormonales y los papás deben de buscar un tiempo para poder convivir juntos, comiendo juntos, viendo la televisión o algún tipo de actividad, comentó Villalpando Frías, escuchen lo que escuchen los papás no hay que criticarlo, la comunicación debe ser interpersonal, esto es, estar a su misma altura para que la confianza sea mayor, para ver sus reacciones, ver su cara, aprender de su comunicación no verbal, etc.

Se les tiene que dar libertad a los chavos, sin controlarlos, pero con supervisión, por ejemplo, si tu hijo te pide permiso cuando va a salir con sus amigos, pero sabes que hay algún tipo de riesgo pueden haber dos opciones, acompañarlos y estar con ellos de lejos o explicarles de buena manera que es lo que tú crees pueda causarles un daño, al sobre-protegerlos el mensaje directo es “tú no puedes y tengo que hacerlo yo por ti”, es importante que si conoces el mundo de tu hijo les des la oportunidad de que pruebe su vida, debemos aprender a conocer a nuestros hijos, hay veces que hay que ceder, comentó la invitada al programa.

La vida privada de los hijos es muy importante, los papás debemos de darles la oportunidad de tener su espacio, de saber quiénes son sus amigos, cuáles son sus gustos, darles la ocasión para que descubran si son heterosexuales u homosexuales, quizá los hijos no se quieren sentir vulnerables con los papás, no podemos meternos allí, si ellos no dan permiso, porque es una invasión a la privacidad, comentó Evelia Villalpando, por ejemplo, hay papás que se enojan cuando encuentran preservativos entre la ropa de los hijos, y en lugar de enojarse, deben de estar felices porque se están cuidando, hay muchos papás que se escandalizan, pero como padres deben de dimensionar que sus hijos están creciendo y es allí donde está la oportunidad de platicar con ellos, recordemos que los padres son modelos a seguir en la vida de sus hijos.

Martha Lilia comentó que en este momento estamos en un punto muy importante, porque si no ponemos atención en esta etapa, los adolescentes son como hojitas al viento, si en esta etapa los padres no pueden dejarlos hacer lo que ellos quieran, debemos de tener en cuenta que los padres tienen sus propias visiones por eso es importante conocer a los hijos, buscar la forma de retomar la comunicación y hacerles ver que siempre papá y mamá estarán allí para ellos.

La labor de los padres no termina nunca, porque siempre estamos allí para los hijos, desde que nacen y hasta el momento que nos toque irnos del mundo terrenal, los papás siempre vamos a estar pendientes si duermen, si comen, si son felices, si están enfermos, es un trabajo de toda la vida, pero hay muchos padres que tienen que luchar para estar siempre presentes en la vida de sus hijos, asintió la presidenta del DIF Tabasco.

Existen padres que con el afán se cuidar a sus hijos los sobre-protegen, cuando son los propios hijos los que tienen que resolver algunos aspectos de su vida, y la mejor manera es que ellos comiencen en la etapa escolar, yo como papá puedo estar pendiente pero sin traspasar las reglas de la escuela y de su misma personalidad concluyó la especialista.