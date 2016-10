Culto al trabajo

El objetivo es apoyar a la economía de las familias locales, para que puedan seguridad alimentaria y una fuente de ingresos

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

En la villa Luis Gil Pérez, el edil Gerardo Gaudiano, liberó en el sistema lagunar “El Pueblo” y “El Padre”, 15 mil crías entre tilapias grises, rojas y pejelagartos completando a la fecha un total de 310 mil especies, dentro del Programa Municipal de Repoblación de Cuerpos Lagunares con crías de tilapias mixtas y especies nativas para dar seguridad alimentaria y económica a las familias.

El alcalde Gerardo Gaudiano, junto al cuerpo de agua, acompañado del delegado municipal, José Medardo Hernández Torres y Arnulfo Mondragón Méndez, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “La Alhaja”, conminó a cuidar las especies sembradas, porque les pertenece y llamó a ser solidarios con los pescadores.

“Nadie puede venir de fuera a quitarle lo que es de ustedes”, dijo a pescadores al recomendarles que las capturen cuando tengan el tamaño adecuado porque si no, se las van acabar. “Es importante que tengan esa visión, que vean a futuro, además de unificarse para que esto salga adelante pues el día de mañana va a ser más difícil empezar de cero”, preciso.

Gaudiano Rovirosa, flanqueado por los regidores Violeta Caballero Potenciano, Lorenza Aldasoro Robles y Ricardo Díaz Leal Aldana, además del delegado municipal de la colonia Atasta de Serra, Carlos Rodríguez, aseguró que va a continuar con estos programas sociales y ahí mismo les anunció que no va a descansar hasta que se reactive la unidad deportiva de esta villa, lo que generó el aplauso de los vecinos.

En el evento realizado este miércoles por la mañana, el munícipe insistió en que si las familias pesqueras no contribuyen al cuidado de sus peces, seguramente se van acabar las mojarras, por eso –recomendó–, tiene que haber una reunión con los delegados, también con el presidente de la sociedad cooperativa, pues ya hicimos el compromiso de estar liberando cada dos o tres meses las crías.