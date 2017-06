Culpable Ceas por inundación

El alcalde tuvo que rentar dos bombas de achique para extraer el agua de los hogares de las familias que se vieron afectados

Nacajuca

José Mario Domínguez

Corresponsal

Los daños que sufrieron mil 814 familias en la zona conurbada, podría ser responsabilidad del Ceas debido a que los cárcamos no funcionaron debido a que no tenían gasolina para activarlos denuncio el secretario del ayuntamiento Ricardo Hernández Hernández.

Mismo que manifestó que el alcalde Francisco López fue quien ordeno que se dotara a los cárcamos de gasolina para activarlos ya que de lo contrario los daños se hubieran intensificado estimo el responsable de la política interna al dejar en claro que CEAS no opero a tiempo los cárcamos de la zona conurbada.

Hernández Hernández, manifestó que alcalde tuvo que rentar dos bombas de achique para extraer el agua de los hogares de las familias que se vieron afectados en todos sus bienes, teniéndose que activar un plan de ayuda con el apoyo del ejército mexicano y protección civil del estado, asi como del Municipio.

Bosques de Saloya, la Selva, así como los diversos sectores como las Brisas fueron impactados por la gran tromba que cayo insistiendo en señalar que los propios habitantes acudieron a los cárcamos para pedir que se activaras argumentando los bomberos que no tenían gasolina para echar a andar las bombas por lo que el alcalde intervino.

Hoy estamos dentro de los Municipio en desastre de ahí que se está apoyando a las familias para que entreguen su documentación y se les pueda resarcir parte de los daños, en esto se está trabajando para entregar de manera puntual la documentación a las autoridades correspondientes.

José May coordinador de protección civil dijo que aparte de las mil 814 familias afectadas, se tuvo afectaciones en 12 salones de las escuelas Carlos Alberto Madrazo así como la Concha Linares, agregándose daños a más de 50 comercios de ahí que ya se hizo una cuantificación de daños que fueron entregadas para que en base a los recursos del Fonden se puedan aplicar de forma trasparente explico-.