Cuestiona PRD pase de aspirantes a consejeros

Molestia y enojo causó al representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante los organismos electorales, Javier López Cruz, que en la lista de 12 hombres que pasaron el tercer filtro, “hayan sacado siete de calificación y con ello poder estar como consejeros electorales para 2018, lo cual evidentemente pone en riesgo los comicios”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, Javier López Cruz dijo que evidentemente, Roberto Félix López, el ex consejero electoral Antonio Ponce de León y Armando Acosta Maldonado no cuenta con la capacidad necesaria para asumir el cargo tan importante y de alta responsabilidad como es ser consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ya que sus calificaciones no son las adecuadas, después de pasar el examen aplicado por el Ceneval.

“Sacando un siete, no los colocas con excelente calificación, y ello sucedió en su oportunidad con Maday Merino, actual presidente del instituto electoral”, y dijo que no se quiere repetir la misma historia.

El representante perredista mencionó que se requiere que llegue gente capacitada, preparada en todos los aspectos y ámbitos, tanto en cuestiones electorales como académica, ya que se requiere personal que venga a trabajar con conocimiento y sacar adelante una elección, ya que el actual Instituto Electoral ha sido reprobado en los últimos comicios.

Es por ello que lamenta que decisión y solicitó al Instituto Nacional Electoral que realmente evite “pasar” a estos elementos que sacaron siete de calificación, y que con esta situación, pues “Tabasco se merece consejeros electorales con capacidad probada y calidad académica, y no quienes no pueden sacar un trabajo”.

Dejó en claro que “se debe analizar los perfiles de quienes están en el último filtro, en donde ante el panorama que se tiene en el IEPCT, no quieren reprobados”.