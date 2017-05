“Cuco” Rovirosa miente

José Manuel Lizárraga, dijo que espera que no esté “ahorrando para su presunta campaña electoral” en busca de ser candidato a gobernador

Miente José Eduardo Rovirosa Ramírez, presidente municipal de Macuspana al asegurar que la Secretaría de Planeación y finanzas no le ha entregado recursos, dejo en claro el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Manuel Lizárraga, quién dijo que de voz del propio titular de esta dependencia Amet Ramos, señaló que, entre recursos estatales y federales, hasta el 30 de abril le han entregado a esta comuna 400 millones de pesos.

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular dejó en claro que solicitará al Órgano Superior de Fiscalización (OSF), así como a la contraloría municipal de Macuspana, detalle en dónde se ha gastado o erogado los cerca de 400 millones de pesos que le ha entregado el gobierno Estatal y federal para realizar, supuestamente obras.

Dijo que “Amet Ramos, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, le informó que de recursos federales, han sido 290 millones de pesos, más otros 90 millones de pesos de recursos estatales, lo cual aproximadamente son cerca de 400 millones de peso, pero que evidentemente no hay obras, alega que no hay recursos, no hay pagos, entre otras cuestiones”.

Por lo cual el representante popular dijo que espera que no esté “ahorrando para su presunta campaña electoral en busca de ser candidato a gobernador por parte de su partido, el Revolucionario Institucional”, y por supuesto que exigirá a las instancias correspondientes que “nos detalles y que hagan auditoría de estos 400 millones de pesos que se le han entregado a José Eduardo Rovirosa Ramírez en este primer trimestre del año, ya que evidentemente siempre que llega una gente dice que no hay obras porque no hay dinero, porque no se lo ha entregado, entre otras cuestiones”.

Por lo cual evidentemente hay que descartar cualquier tipo de duda, ya que ante la cercanía de procesos electorales “puede ser utilizado para estas acciones electorales”.