“Cuco” no cumple

El congresista afirmó que la actual administración municipal solamente ha llegado a saquear las arcas del municipio

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Por supuesto que el gobierno que encabeza en Macuspana José Eduardo Rovirosa Ramírez engaña al gobierno estatal y federal, pues solo es teatro, además de ser responsable de que a su antecesor, Víctor González Valerio no se le vaya hacer nada, porque el actual edil no quiere hacerle nada”, destacó el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Manuel Lizárraga Pérez.

En entrevista con los medios, el representante popular destacó que “las obras que entregó este martes el gobernador en Macuspana son de recursos federales y estatales; y que nos señala el alcalde en donde están los dineros municipales, es una buena pregunta”.

Indicó que habitantes de Belén, Limbano Blandin, Congo, San Fernando “están molestos porque el alcalde no les cumple, está en su función de circo y de ahí nadie los saca”.

Es por ello, que el diputado ecologista destacó que “el gobierno municipal de Macuspana que encabeza, José Eduardo Rovirosa, es puro circo, maroma y teatro”, pues no tiene nada que ofrecer y está protegiendo a su antecesor.

Aseguró que José Eduardo Rovirosa no le ha invertido nada al municipio, por lo contrario dijo, se la pasa vociferando que la actual administración estatal es lo mejor que hay.

Indicó que cuando llegue el análisis de las cuentas públicas, se tendrá que hacer una revisión del gobierno municipal.