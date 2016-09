Cuando Televisa vetó a Juan Gabriel

El “Divo de Juárez” dejó de presentarse en el entonces centro de Espectáculos Premier, el cual pertenecía a Televisa

Ciudad de México

Agencias

“Televisa no me vetó, yo veté a televisa”, expresó juan gabriel en los años 90.

La razón, se dijo, fue que el ‘Divo de Juárez’ apareció en otra cadena de televisión, pero fue otro motivo, relata el periodista Víctor Hugo Sánchez, entonces jefe de prensa de la televisora.

En aquella época era famoso el centro de espectáculos Premier, al sur de la ciudad, donde se presentaban estrellas de la música. Juan Gabriel era la sensación, tanto así que, recuerda el periodista, le ofrecieron hacer una temporada completa; fue un éxito. Luego los dueños le propusieron una segunda etapa y le dieron un anticipo de 2 millones de dólares.

Al poco tiempo el dueño del Premier fue encarcelado y el recinto fue requisado por la Procuraduría General de la República.

“Ya tenía como 10 meses parado el lugar y se lo dan a administrar a Televisa a través de un concurso; la televisora encuentra que hay una deuda de Juan Gabriel, que debe tres meses de show y le dicen: ‘tienes que presentarte’ y Juan Gabriel les contesta: ‘El señor que me pagó a mí está en la cárcel, yo a ustedes no les debo nada’ y es la razón por la cual lo vetan”.

Varios años después, un periódico del que Víctor Hugo era parte y que otorgaba premios a los artistas decidió que ese año premiaría a Juan Gabriel por su disco Gracias por esperar, una forma en la que Televisa podía quitarle el veto, pues esta empresa producía y transmitía los premios.

“Luis de Llano enloqueció con la idea, pero cuando tocó la puerta Emilio Azcárraga Milmo, dijo: ‘no, no quiero a este señor aquí adentro, no pone un pie en televisa’”.

Juan Gabriel no pudo recibir su premio en ese momento. Fue con la administración de Emilio Azcárraga Jean que el Divo de Juárez volvió.