Cruz Azul no es un grande

El ídolo azul, también volvió a señalar que el equipo sigue sin alma, sin jugar como un equipo grande, pues aseguró que “una cosa es jugar bonito y perder, y otra que hagas un buen primer tiempo, y que se te caiga el partido en el segundo tiempo”

Ciudad de México

Agencias

La eliminación del Cruz Azul en la Copa MX, no pasó desapercibida por uno de los grandes ídolos del conjunto cementero, Carlos Hermosillo, quien en esta ocasión no explotó contra la directiva del club, y se escuchó ciertamente triste tras el nuevo fracaso de la Máquina.

En entrevista con “Pasión W”, Hermosillo sentenció que “la verdad es que parece disco rayado. Es algo que a veces no lo entiendes. No es que sea una temporada, ni un partido, sino que ya son muchos años con lo mismo.

El ídolo azul, también volvió a señalar que el equipo sigue sin alma, sin jugar como un equipo grande, pues aseguró que “una cosa es jugar bonito y perder, y otra que hagas un buen primer tiempo, y que se te caiga el partido en el segundo tiempo”.

A pesar de que los aficionados cementeros piden la cabeza del estratega Tomás Boy, Hermosillo no coincide en que Boy sea completamente responsable con el paso que lleva el club y reiteró que “yo no voy a buscar culpables. Porque dirías es el técnico. Pero yo creo que cualquier técnico que llegue, quizás pase lo mismo”.

Los números no mienten en los estadios, Cruz Azul ha registrado las peores entradas en el presente torneo, por lo que Hermosillo lamentó que “la afición cada día se aleja más de los estadios”.

A pesar de que muchos aseguran que sólo es una mala etapa la que vive el Cruz Azul, Carlos argumentó que “no es una mala racha, ya estamos a punto de que sea el quinto torneo sin calificar”.

Al ser cuestionado sobre la problemática en el Cruz Azul, Hermosillo considera que las derrotas que ha sufrido la Máquina en los últimos años, específicamente la final ante América del Clausura 2013, son una de las causas de este bache, y cree que “en el subconciente de algunos jugadores está ese sentimiento de temor a que le remonten”, además de sentenciar que “a algunos les pesa la camiseta”.