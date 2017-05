Crónica Legislativa. Démonos tiempo para legislar

Será la calor o quién sabe qué, pero el PRD y sus aliados improductivos (PAN, PT, PMC y, a veces, el PVEM), no se sabe si para bien o mal del debate legislativo, encontró el antídoto para torear a MAD: por más que el coordinador del PRI, provoque con su verborrea incendiaria, nadie, nadie, le responde aunque, eso sí, todos, todos, pongan atención a sus consecutivas intervenciones en el orden del día.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Ese inesperado soliloquio se repite desde que Pico Madrazo devolvió la Jucopo a JOAPA. Y es notable ahora que la Legislatura 62 decidió realizar en un día las dos asambleas que semana a semana tiene por ley que realizar.

Sin embargo, la medida preocupa: ¿Es moral que por un día de trabajo los diputados reciban una dieta mensual de más de 50 mil pesos? Si no llegan a sus cubículos la mayoría de la semana, ¿a qué dedican el tiempo libre? ¿Acaso privilegian la gestión social, mejor dicho, apuestan a la gestión social como cosecha electoral a costa de la actualización de la norma jurídica a la realidad política, social, económica y cultural de Tabasco? ¿Por qué aceptan la doble jornada si en cualquiera de ellas el hambre o el fastidio originan interrupciones para confirmar quórum? ¿Legislar es presentar iniciativas de cualquier tipo para engrosar los indicadores de participación personal o de partido aunque al final, como ocurrió este martes, sean enviadas a archivo por carecer de materia legislativa? ¿Y no que lo teóricos del parlamento aseguran que la polémica confunde y el debate, aclara…?

Tal vez, en el fondo, ese era el mensaje no tan críptico que envió Marcos Rosendo Medina Filigrana al presentar la propuesta de reforma para crear el “Tribunal de Cuentas del Estado…”: “Démonos tiempo para legislar…hay que dejar de calcar y copiar leyes…”

O cuando Juan Manuel Fócil Pérez desarmó, de paso al pleno, a los reporteros que, prácticamente, lo secuestraron en el vestíbulo: “Son los del TUCOF”, bautizó a la corriente de Nueva Izquierda y del Grupo Galileo que, a juicio de él, conforman el grupo “Todos unidos contra Fócil…”

Obvio, la memoria no le falla. Se refiere a la corriente del PRI que se opuso a la candidatura presidencial de Roberto Madrazo Pintado en el 2000 y 2006, con el grupo Atlacomulco al frente. Así desconfía del representante del CEN del PRD en Tabasco, Francisco Kuri; ve las manos de Guadalupe Acosta Naranjo a favor de Auldarico Hernández Jerónimo, y termina buscando quien le recuerde la letra de la canción de “tú y yo somos lo mismo”, alcanza a tararear.

Y cuando Fócil Pérez arriba al pleno, es uno de los 30 diputados que responden al pase de lista. La mesa directiva justifica la inasistencia del infaltable pero improductivo Salvador Sánchez Leyva, pero cuando se aprueba el dictamen negativo de la comisión de Trabajo y Previsión Social, aparecen 34 votos.

Un minuto después de las 12:46 horas cuando clausura la primera reunión, Adrián Hernández Balboa, hace sonar la campanilla. Con el tilín tilín aparecen 33 legisladores. Ahora, la mesa directiva justifica, sin decir porqué, la inasistencia de Yolanda Isabel Bolón Herrada.

En un inesperado momento, cuando Federico Madrazo Rojas está en tribuna, el moderador de la asamblea se apoya en el vicepresidente de la mesa para saber si hay quórum y, en su caso, advierte, suspender la sesión.

Del cuarto de refrigerio, sale, entre otros, un Charles Méndez Sánchez con los corrillos inflados, masticando…

Mientras tanto, MAD preparaba una segunda intervención provocación que, como en otras ocasiones, no encontró eco.