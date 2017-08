Crónica Legislativa

“En mi condición de gobernador del estado…,dice el licenciado Núñez…”. Risas.

Así, entre broma y veras,Joapa (José Antonio Pablo) inició la lectura de una propuesta de decreto remitida por el titular del Poder Ejecutivo para desincorporar a título gratuito un predio a favor del municipio de Nacajuca.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Ya no era necesario el chascarrillo. La inicial y sugerida oposición en papel de Yolanda Rueda De la Cruz a la “forma” no al “fondo” (Y ella misma citó a Reyes Heroles sin mencionar el Jesús que era el apelativo del último ideólogo del PRI del siglo pasado), como serían ratificados los magistrados coadyuvantes al Sistema Estatal Anticorrupción propuestos por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, terminó en una sonriente fotografía del recuerdo.

En dos ocasiones fundamentó su voto en contra del dictamen de la Comisión Permanente. Y luego de escuchar los razonamientos a favor del resolutivo citado del secretario Guillermo Torres López y de Joapa, pero más cuando el dictamen se puso a consideración de los siete legisladores presentes –previamente, se justificó la inasistencia Federico Madrazo Rojas y el nombramiento de Cheni Lizárraga como sustituto–, la representante del PRI –el parecido ¿físico? con la ex candidata presidencial del PAN Josefina Vázquez Mota es innegable–, cayó en la contradicción.

Por descuido no involuntario, más bien premeditado pues en sus alegatos hizo gala de conocer el reglamento legislativo aunque siempre se apoyó en las tarjetas informativas del asesor de la bancada del PRI, Remedios Reyes Cerino, votó a lo último. Instantes de confusión, después, aprobó que el tema de los magistrados estaba suficientemente discutido. Y cuando el dictamen se puso a votación, se abstuvo de ratificar su oposición inicial.

No sólo eso. A pesar de que su equipo de prensa había enviado por Whatsapp su intervención primera, tras aprobarse el dictamen 6-1 (abstención), luchó por ocupar un lugar central en la fotografía del recuerdo con los magistrados ratificados por la permanente. Y, ahí, también estaba, Candelaria Pérez Jiménez. Igual de sonrientes.

Contra la costumbre, la mesa de trabajo de la permanente apareció sin canastas de frutas. Y no es que no hubiera tales alimentos. Manzana, uvas y plátanos, estaban en otra mesa, la ubicada a la izquierda, en ángulo recto, de la principal. Sorpresivamente, las edecanes ya no estaban disponibles a los ademanes de la coordinadora parlamentaria del Morena, que apareció sin el chaleco personalizado con el cual se presentó en los últimos días en el Palacio Legislativo.

No era extraño las idas al baño de Jiménez Pérez. Lo inusual fue que se parara a servirse un té cuando antes con tan sólo una mirada tenía al frente un plato de frutas diseccionadas y agua, café, refresco…lo que quisiera.

Y esa desatención desconocida a la fecha, cobró sentido cuando la legisladora de Ayapa, pidió casi rayando en la desesperación, hablar con Joapa. La respuesta fue positiva pero quizá añorando tiempos pasados, la legisladora optó por atender a los reporteros obsequiosos, y ahí perdió.

–Candelaria, ya me voy…–, advirtió Joapa, tras más de un cuarto de hora de espera.

Y la morenista, amenazaba: “En la conciencia de los consejeros (se refería al resultado parcial del Consejo Estatal de su partido) quedará si los candidatos pierden…yo voy a seguir trabajando por Andrés Manuel…”

Risas.