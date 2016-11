Crónica Legislativa

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

El fantasma de Luis XIV ronda en la Cámara de Diputados. Y quienes representan el egocentrismo francés a la tabasqueña, ni más ni menos son Manuel Andrade Díaz (MAD) y José Antonio Pablo De la Vega Asmitia (JOAPA). Amigos ayer, hoy…toman distancias cuando a cada uno le conviene.

Una muestra de las coincidencias del pasado, aparecieron al natural este jueves: “El único que no anda en campaña soy yo”, lamenta, burlón, el ex gobernador cuando cuestiona al Instituto Nacional Electoral (INE) por no intervenir en las adelantadas actividades de proselitismo de diversos aspirantes de invariables partidos políticos a cargos de elección popular por todo el territorio estatal.

“Quién soy yo”, enfrenta el coordinador de la bancada del PRD cuando se refiere a la denuncia de la oposición PRI-PVEM de construir una “mayoría artificial” con la adhesión de los diputados independientes a la fracción mayoritaria en el Congreso estatal.

El “yo” de uno y otro, se escucha lo mismo en el salón del pleno que afuera del recinto legislativo. Ambos, declaran su ego antes de iniciar la sesión del Congreso estatal que abre sesión con 23 de 35 diputados enlistados. En el curso de la misma se suman ocho más que son los 31 que, violando el reglamento, votan temas del orden del día.

A diferencia de Patricia Hernández Calderón, Adrián Hernández Balboa, Federico Madrazo Rojas, César Augusto Rojas Rabelo que se incorporan 23 minutos de iniciar la asamblea, JOAPA y MAD, sí responden al pase de lista desde sus curules. Absortos, escuchan que el presidente de la mesa directiva Marcos Rosendo Medina Filigrana, justifica las inasistencias de Norma Gamas Fuentes, Candelaria Pérez Jiménez y Hilda Santos Padrón y Juan Manuel Fócil Pérez.

También, desde su curul ambos se ven. Los dos suben a tribuna pero, a diferencia de otras ocasiones, no se mencionan. Y no hay replica. No hay bromas, no hay alusiones personales ni mucho menos declaraciones líricas como “es mi amigo”, “yo lo quiero”. Y porque MAD no entra al debate, JOAPA agarra de sparring a Yolanda Rueda De la Cruz que, con un timbre de voz cercano a lo chilango, enfrenta el reto pero no para calentar la asamblea.

La “calentura política” y el espíritu de Luis XIV había aparecido en las declaraciones a la prensa de los coordinadores del PRI y PRD. Obvio, cada uno a su estilo:

“¡El único que no anda en campaña soy yo! El despliegue de publicidad de Candelario (Alvarado De la Cruz); la campaña de proselitismo de Pepetoño (De la Vega Asmitia); la campaña de (Gerardo) Gaudiano, la bronca de (Fernando) Mayans…puros perredistas veo en campaña.

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas: hay precandidatos a diversos cargos que traen una regaladera en todo el estado y lo publican en sus redes: que regalan huevo, que regalan tortilla, que regalan pantaletas, brazieres, calzones…es un regaladero que traen ¿de dónde sale todo ese dinero? Tienen que tener un origen eso. Si es dinero del partido, malo. Si es dinero de ellos, pues malo…si es dinero de alguien, pues todavía más malo”.

Es la pieza y talante de MAD. Menos profunda pero también con el “yo-yo” en la palabra es la de JOAPA: “Quién soy yo para decirle a alguien: “¡Oye no te afilies a tal o cual partido, hermano!” Esto es política. Siempre dentro de la legalidad, nada fuera de ella…”