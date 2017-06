Critican a Bill Maher

Durante una entrevista en su programa, transmitido por la cadena HBO, el senador republicano de Nebraska Ben Sasse le hizo una invitación, y su respuesta sorprendió a todos

Washington, EEUU

Notimex

El popular comediante estadunidense Bill Maher era hoy el centro de críticas por haber utilizado una palabra considerada racista y ofensiva por afroamericanos cuando es pronunciada por blancos.

Durante una entrevista en su programa “Real Time with Bill Maher”, transmitido por la cadena HBO, el senador republicano de Nebraska Ben Sasse invitó al comediante a trabajar en los campos de cultivo de su estado.

“¿Trabajar en los campos? Senador, yo soy un negro casero”, respondió Maher, quien es de raza blanca, utilizando la palabra “nigger”.

Aunque Maher dejó en claro que fue “una broma”, suscitando risas de la audiencia y ningún comentario del senador, su expresión detonó no sólo airadas reacciones en las redes sociales, sino de los propios directivos de HBO.

“El comentario de Bill Maher fue completamente inexcusable y de mal gusto. Estamos eliminando ese comentario profundamente ofensivo de cualquier retransmisión del programa”, señaló la cadena.

Maher, un abierto crítico del presidente Donald Trump y considerado entre los comediantes más progresistas de Estados Unidos, recibió también cuestionamientos del movimiento Black Lives Matter.

“Bill Maher se tiene que ir. No existen explicaciones que hagan esto aceptable”, indicó en su cuenta de Twitter el activista afroamericano DeRat McKesson.

Incluso, el propio senador Sasse se reprochó no haberle dicho a Maher cara a cara que su comentario era inaceptable.

“Soy un absolutista de la Primera Enmienda”, escribió Sasse en su cuenta de Twitter en alusión a las protecciones constitucionales sobre la libertad de expresión.

“Pero la libertad de expresión viene con la responsabilidad de salir al paso cuando las personas utilizan esa palabra. Lo que hice anoche no fue suficiente”, añadió.

Por el momento no está claro si la cadena HBO planea disciplinar a Maher por su comentario. Ninguno de sus amigos del mundo del espectáculo ha salido en su defensa hasta ahora.