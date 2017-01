Cristiano Ronaldo el mejor jugador

A una temporada de ensueño con el recibimiento de su primer premio The Best al Mejor Jugador de 2016 por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA)

El delantero portugués Cristiano Ronaldo puso la “cereza en el pastel” a una temporada de ensueño con el recibimiento de su primer premio The Best al Mejor Jugador de 2016 por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El atacante vivió un año particular en su carrera al ganar la undécima Champions League para Real Madrid, tras anotar el último tiro en la tanda de penales frente al Atlético de Madrid, además que fue el máximo goleador de la competencia con 16 anotaciones.

Asimismo, con la escuadra madrileña, “CR7” conquistó la Supercopa de Europa al imponerse a Sevilla, perfilándose como el mejor elemento a nivel de clubes.

Posteriormente, celebró otro logro histórico, esta vez como capitán de Portugal, al levantar por primera vez la Eurocopa de Naciones, tras vencer a Francia en el mítico estadio de París.

De esta manera, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en recibir el premio The Best al Mejor Jugador, cuyo galardón sustituyó al Balón de Oro y en su nuevo diseño hace un homenaje a la primera Copa del Mundo de la FIFA.

Además, celebró en julio la primera Eurocopa de naciones con Portugal, aunque tuvo que ver desde el banquillo la mayor parte de la final por culpa de una lesión en el transcurso del partido.

Por contra, en lo extradeportivo Cristiano se ha visto envuelto en un escándalo fiscal al aparecer en una filtración de ‘Football Leaks’ por su presunta evasión fiscal utilizando desviando a otros países sus ingresos por derechos de imagen, a través de empresas ‘off shore’. Se calcula que podría haber evadido 150 millones.