Cristian Castro quiere cuidar a Luismi

El cantante mexicano Cristian Castro se ofreció ayer a cuidar a su compatriota Luis Miguel y a ser su amigo para alejarlo de su aislamiento, apoyarlo, defenderlo e incluso pagarle costosos tratamientos médicos si los necesita.

Buenos Aires, Argentina

Notimex

“Yo quisiera acercarme a él hace tiempo. Tengo mucha curiosidad para saber qué esta sintiendo”, afirmó Castro en una entrevista publicada en el portal del diario Clarín.

Dijo que “somos colegas y amigos. Hemos compartido muchos momentos. Hay admiración mutua. Tal vez está atravesando un momento de soledad, como atravesamos todos en esta carrera. Momentos de fragilidad. Espero poder darle aliento”.

Al asegurar que él es quien más le puede brindar compañía y comprensión a Luis Miguel, deseó que “ojalá me lo aceptara. Soy de los que más lo va a defender”.

Castro explicó que a su colega “no se le ve en el ambiente. Se ha aislado bastante y no le conviene. No le está conviniendo la idea de no socializar. Tiene que acercarse a nosotros, sus colegas. Tal vez tiene que trabajar menos”.

Advirtió, además, que Luis Miguel “se ha excedido en mucho trabajo, tanto viaje. Por eso también perdimos a Juan Gabriel”.

El intérprete consideró que seguramente Luis Miguel ha estado en muchas ocasiones con malas compañías, gente que no lo aprecia y no le importa tanto su salud.

Por eso, dijo, “si tiene un problema médico, lo ayudaría con el mejor especialista, si es que puedo detectar cuál es problema. Yo mismo me lo llevo al mejor hospital del mundo para que lo traten. Y para que tenga un amigo”.