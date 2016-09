Crisis sigue afectando

Afirman que ya son casi dos años, y ante la situación, las empresas han tenido que optar por esta medida

Florentino J. García Alcudia

Rumbo Nuevo

Debido a la “crisis petrolera” que va “por su segundo año”, las industrias tabasqueñas pasaron de los “paros técnicos” a la preliquidación para dejar de operar, informó José Antonio Burelo Cacho, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En entrevista luego de presentar los avances de la Expo Canacintra 2016 y la Expo Plan de Negocios, indicó que no tiene la cifra exacta de cuántas empresas locales están en esa fase.

Refirió que, en 2015, cuando inició la problemática derivada de la caída de los precios internacionales del petróleo, las compañías comenzaron a aplicar reducciones en su plantilla laboral.

Posteriormente, remarcó, las empresas comenzaron a aplicar “paros técnicos” y así intentar mantener la plantilla laboral.

Ahora, insistió, esas empresas, ligadas directamente al sector energético y al petrolero en particular, comenzaron con la etapa de preliquidación, preparándose para su cierre definitivo.

“Algunas empresas han pasado del paro técnico a un proceso de preliquidación y es normal, son (casi) dos años (de crisis)”, sostuvo.

Los empresarios, añadió, esperaban que la reforma energética tuviera un efecto mucho más rápido en la economía tabasqueña y/o que Petróleos Mexicanos (Pemex) se reactivara, lo que no ha ocurrido.

Y es que, subrayó, sigue sin haber contrataciones para obras en la industria petrolera.

Reconoció que hay industriales que, ante la crisis, han reconvertido su actividad, pero hay casos en los que las empresas son muy especializadas o altamente especializadas, lo que es impide reconvertirse.

“Hay empresas que no pueden usar un equipo para sondear pozos, por ejemplo, para otra cosa”, argumentó.

Además, lamentó, se ha “acentuado” lo “mal” que se esperaba que estuviera la economía, ya que además de la crisis petrolera, el país y los estados han enfrentado recortes presupuestales federales.

Sin embargo, confió en que la economía llegará a un reajuste y “recomponernos”, pero no estimó cuándo.