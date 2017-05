Crisis petrolera afecta a Tabasco: Canaco

Miguel Ángel de la Fuente Herrera presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Villahermosa, dejó en claro que ante la crisis petrolera que se tiene desde hace unos años en Tabasco, por supuesto que los afectos severamente, ya que se tienen reportes que, por lo mínimo, 200 comercios de todos los giros y estado, han cerrado y que evidentemente no se tiene un futuro promisorio para que estos puedan reabrir.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el dirigente del sector comercio mencionó claramente, que ante la bajas ventas que se tienen, sobre todo en municipios en donde se tenía gran actividad petrolera, pues los orilló a tener que cerrar establecimientos de giros comerciales de todo tipo, “ya que evidentemente no hay circulante y la crisis económica nos golpeó severamente”.

“Hay que entender que la crisis petrolera nos afectó a todos los comerciantes en Tabasco, sobre todo en aquellos municipios donde la actividad era prominentemente petrolera, simple había ventas; pero ahora desde hace años, no hay ganancias”.

Es por ello, que el dirigente empresarial comentó que “por lo cual, se tomaron la decisión de cerrar comercios”, donde dijo que se tiene una cifra de 200 comercios en lo que va del año, ello ante esta situación petrolera que nos domina, y que evidentemente esto puede agravarse severamente en lo que transcurre el presente año. Mencionó que a pesar de que se cuenta con apoyo de las autoridades estatales, la falta de circulante y la crisis petrolera los puso en jaque, y los orilla en situación dramática pues al no haber ventas, tiene que estar pensando o en recortar personal, no comprar todos los productos o sencillamente llegar a la última instancia, que es cerrar el negocio, “y éste la opción que están tomando mucho de los comerciantes tabasqueños”.