Crisis en España. Madrid y Barcelona ceden terreno a los “chicos”

Blancos y azulgranas se han dejado ya en el camino seis y ocho puntos respectivamente. Mientras, el Atlético es líder y el Sevilla se ha colado entre los grandes. ¿Liga de dos? de eso nada

Disputadas siete jornadas de la Liga Santander, si hay una conclusión clara en este inicio de temporada es que el campeonato no será un paseo para Real Madrid y Barcelona. Blancos y azulgranas se han dejado ya en el camino seis y ocho puntos respectivamente. Mientras, el Atlético es líder y el Sevilla se ha colado entre los grandes. ¿Liga de dos? de eso nada. Hay que remontarse once temporadas atrás para encontrar un inicio tan dubitativo de ambos equipos. Fue en la 2005-2006, cuando el Real Madrid sumaba la misma cifra que ahora -15 puntos- tras sumar dos derrotas ante Espanyol y Celta de Vigo. Esa misma temporada, el Barça acumulaba únicamente once puntos. Los azulgrana se habían dejado puntos tras perder con el Atlético y empatar con Alavés, Valencia, Zaragoza y Deportivo en tan solo siete jornadas.

La situación es delicada para ambos de nuevo. En el Madrid se habla por primera vez de crisis tras encadenar cuatro empates consecutivos, uno de ellos en Champions. Especialmente preocupante es el último cosechado ante el Eibar, donde el equipo de Zidane dio alarmantes muestras de apatía y falta de soluciones ante un equipo ordenado como el de Mendilibar.

El parón, todo sea dicho, le viene de fábula al equipo de Zidane. Especialmente para acelerar las recuperaciones de jugadores clave como Marcelo y Casemiro, toda vez que la ausencia de Modric va para largo.

El ambiente convulso ha cogido el puente aéreo tras la llamativa derrota de los de Luis Enrique en Vigo. El mal primer tiempo y el error de Ter Stegen ha puesto a varios jugadores en el disparadero. Si bien el empate ante el Atlético podía entrar dentro de lo esperado, la sorpresa del Alavés en el Camp Nou y la manera en la que se sufrió la derrota en Balaídos han hecho saltar las alarmas en la Ciudad Condal.

En lo que se refiere a la enfermería, el Barça también tiene lo suyo. La ausencia de Umtiti, titular hasta su lesión en el centro de la zaga, e indiscutiblemente la de Leo Messi han restado potencial al equipo azulgrana. Dos comienzos agitados, dos grandes en apuros o al menos viviendo un momento delicado. Quizá hemos llegado al final de la liga escocesa a la española, se ha puesto fin a la liga de dos y la liga de los 100 puntos ha llegado a su fin. La temporada es larga y esto no ha hecho más que empezar, pero ha quedado claro que ningún partido será fácil, ni siquiera para Madrid y Barcelona.