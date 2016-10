Desmiente De la Vega a Peña Nieto: desempleo es por culpa de la crisis económica nacional

Afirmó que se deben tomar en consideración los distintos factores que afectan la economía local. Destaca que se vigilará el presupuesto del IEPCT

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Después de establecer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega que el problema del desempleo se deriva a la crisis petrolera y a la reforma energética, y que David Gustavo Rodríguez de la SDET “no es el responsable directo”, destacó que “de entrada, el presupuesto del IEPCT debe contemplar recursos por el inicio del proceso electoral a finales del siguiente año.

En entrevista con los medios, el coordinador de la bancada del sol azteca, mencionó que “la crisis que se tiene en desempleo, se deriva de los problemas petroleros, desde la caída del precio del hidrocarburo hasta la reforma energética, por ello no me parece echarle toda la culpa a la SDET”.

“En la crisis económica principalmente del sector petrolero, es el principal factor para que el Estado de Tabasco alcanzará en el mes de septiembre un 8 por ciento en cuanto a desocupación”, por lo que dijo que es ésta situación y no el trabajo que ha venido desempeñando el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario.

Y refirió que no solamente Tabasco, sino todos los estados petroleros, al destacar que “las declaraciones de la renuncia del titular de la SDET, me parecen dentro de un texto político electoral; hay que tener un análisis serio de la gravedad de la situación”.

IEPCT debe tener dinero para inicio de comicios

Por otra parte, el diputado De la Vega Asmitia destacó que “para iniciar el proceso electoral, pues estaría debidamente justificados, ello en el tenor de que tiene que prepararse para la próxima jornada electoral”, destacó sobre el incremento presupuestal para el organismo electoral

“A un servidor le parece que todos los presupuestos tienen que ir en una cierta lógica de racionalidad y austeridad, ello por el recorte que se tiene a nivel nacional; pero tampoco podemos dejar de considerar el hecho, y no estoy defendiendo nada y lo tomo como una situación, de que el proceso electoral 2018 inicia en el 2017 a finales de octubre, y eso quiere decir que hay una serie de actos preparatorios que el Instituto Electoral debe estar considerando”.

Y agregó que no “podemos poner en riesgo la viabilidad del proceso electoral por cuestiones económicas”.