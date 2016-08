Creman cuerpo de Juan Gabriel. Deja millonaria herencia

La periodista Mara Patricia Castañeda dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que los restos de Juan Gabriel fueron cremados el lunes a las 20:45 horas en Anarheim, California

Ciudad de México

Agencias

La periodista Mara Patricia Castañeda dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que los restos de Juan Gabriel fueron cremados el lunes a las 20:45 horas en Anarheim, California.

Mencionó también que se desconoce el destino a dónde serán llevadas las cenizas, ya que la familia del cantautor pidió recientemente en un comunicado, privacidad y respeto al luto.

Y es que desde que sus restos llegaron a la funeraria de Malinow & Silverman Mortuary, en el suroeste de Los Ángeles, todo se volvió un misterio ya que ningún familiar ha querido dar información oficial sobre el paradero del intérprete.

Sin embargo, ningún otro medio ha confirmado dicha información, por lo que seguiremos al pendiente lo que vaya surgiendo con el paso del tiempo.

Juan Gabriel escribió carta a Peña

El cantante Juan Gabriel, fallecido el pasado domingo, escribió hace un año una carta para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que ensalzaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló su representante, Silvia Urquidi.

La misiva fue escrita por correo electrónico en 2015 y enviada a Urquidi, quien tenía que ser la encargada de mandarla al presidente, pero nunca lo hizo, explicó hoy la representante en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.

“Hace un año me la dio para que yo se lo entregara al presidente. Es (un texto) muy bello, a su manera de él y como él escribía”, reveló Urquidi.

No obstante, la representante y amiga del divo decidió no enviarla en contra de la voluntad del cantante, fallecido el domingo a los 66 años.

Esta decisión se debió a que Urquidi recordó la controversia desatada el año 2000 cuando Juan Gabriel apoyó públicamente al candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, que finalmente perdió.

Se disparan ventas de música de “Juanga”

De acuerdo al sitio, tras conocerse la noticia de la muerte de Juan Gabriel, se renovó la popularidad de canciones como Querida, Yo Te Recuerdo y Abrázame Muy Fuerte.

Las ventas de su música se han disparado en la sección latina de la tienda virtual de iTunes de Estados Unidos.

El conocido “Divo de Juárez” falleció el 28 de agosto en Santa Mónica, California, y todo apunta a que sufrió un infarto al corazón. Ahora, el cantante domina casi en su totalidad los primeros lugares de ventas de canciones, discos y videos latinos en iTunes.

Su álbum de grandes éxitos Mis Número 1… 40 Aniversario actualmente es el disco latino más vendido en la plataforma de música.

Le siguen Los Dúo y Los Dúo 2, las últimas producciones discográficas lanzadas por Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del artista. Otros seis discos del cantautor mexicano se encuentran en los 10 primeros lugares de ventas en la tienda de Apple.

Por el lado, de los videos musicales del género latino, Yo Te Recuerdo, a dúo con Marc Anthony, es actualmente el videoclip más descargado, seguido por el de Have You Ever Seen the Rain? del dueto de Abrázame Muy Fuerte, con Laura Pausini.

Tuvo de más lo que a otros les faltó

Por estos días, pero en 1985, Alberto Aguilera Valadez tenía 35 años, asegurada la venta de un millón de copias de cada nuevo Long Play que produjera, y había escrito unas mil composiciones.

Cuando nos conocimos y supo de su presencia cotidiana en mi casa, le mandó a mi madre unas líneas pidiéndole lo aceptara como el decimosegundo de sus hijos.

Por ese entonces, un ex “amigo” lo quiso extorsionar con 30 millones de pesos por no publicar un libelo con imágenes de supuestos compañeros de cama. 13 años atrás, un pasquín pretendió cinco mil pesos por no imprimir una foto de él con un grupo de jóvenes homosexuales.

No cayó en los chantajes, pero el morbo por su sexualidad siempre lo persiguió.

Consciente de lo que ya era, me dijo como si fuese antier:

“Puedo morir ahora, ya estoy en la historia”.

Y razonaba:

“Cada quien tiene su vida privada y su derecho a vivir. No soy de las personas que se desahogan en la sexualidad sino en la creación artística. Mi vicio es escribir, y para llegar donde he llegado y ser quien soy se necesita ser muy hombrecito…”.

Deja millonaria herencia

Juan Gabriel no solo deja mil 800 canciones al mundo sino que sus herederos velarán por el derecho de sus producciones y por la fortuna que amasó desde la década del 70’, que es alrededor de 30 millones de dólares.

Según la revista Forbes de Brasil, el ‘Divo de Juárez’ se ubicaba en el puesto 18 de los músicos de más ingresos a nivel mundial. Pero su fortuna puede haberse extendido en los últimos años, tras el lanzamiento del disco ‘Los dúo’(por el que ganó el Billboard Latino) y por el tour ‘Méxxico es todo’, por el cual se presentó el último sábado en California. Solo en el 2015, Alberto Aguilera Valadez facturó 11 millones de dólares; por cada show, cobraba 700 mil dólares.