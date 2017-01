Crece como Chiquis Rivera

La actriz que se inició con telenovelas como “Carita de Ángel” (2001) y “Amy, la niña de la mochila azul” (2004), da vida a la hija mayor de la Diva de la Banda

Miami, Florida

Notimex

La actriz mexicana Geraldine Galván dijo que el personaje de Chiquis Rivera que interpreta en la teleserie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, sobre la vida de Jenni Rivera es el papel más importante de su carrera.

“Sin duda es el personaje más importante de mi carrera por la edad que tengo dentro de la historia y por el nivel mediático que tiene el personaje”, dijo Galván en entrevista con Notimex.

La actriz que se inició con telenovelas como “Carita de angel” (2001) y “Amy, la niña de la mochila azul” (2004), da vida a la hija mayor de la Diva de la Banda.

Luego de la complicada separación de su madre (Jenni) de José Trinidad Marín, la Chiquis se convirtió en pieza fundamental de la familia y apoyo indiscutible de la famosa cantante durante los últimos años de su vida.

Galván de 23 años, originaria de la Ciudad de México, señaló que uno de los retos que enfrentó en la nueva teleserie que se estrenó en Estados Unidos por Univisión la semana pasada es interpretar por primera vez a un personaje real.

“Siempre me había enfocado en hacer personajes ficticios y aquí Chiquis es un personaje muy activo de la vida real que todo el tiempo está en redes sociales y en revistas”, apuntó en una visita a Miami la actriz de series como “Mentir para vivir” (2013) y “Reina de Corazones” (2014).

Otro de los retos del personaje fue parecerse en el físico más boluptuoso de Chiquis Rivera, por lo que tuvo que aumentar un poco de peso y utilizar una botarga.

“Tuve que cambiar un poco mi alimentación, me cambiaron dos veces el tono del cabello y acostumbrarme a traer una botarga y ampliaciones de silicona que después de dos meses durante las grabaciones no era nada cómodo por el calor”, explicó.

“En el último mes de grabaciones tuve problemas de cadera pues me tocó casi siempre estar en tacones. Fueron muchos retos para hacer este personaje y se siente uno muy contento de que a la gente le guste mi trabajo”, añadió.