Crawford superó sus dudas

El actor dice que la cinta original de “Arma Mortal” es especial, admira a Gibson y temía estropearla, pero aceptó porque hay un buen guión

Los Ángeles, EEUU

Notimex

El actor estadunidense, Clayne Crawford, confesó que no deseaba hacer el personaje de “Martin Riggs” en la versión televisiva de “Arma Mortal”, ya que la película causó revuelo en los años 80, cuando Mel Gibson le imprimió su sello, finalmente decidió aceptar y ponerle su estilo.

“La película original es especial, no quería estropearla, había muchas ideas maravillosas ahí afuera ¿por qué continuar la estafa de una grande? El miedo venía de cómo iba a hacerlo, porque Mel Gibson dejó una gran impresión en mi mente y tuve que obligarme a olvidar su actuación”, expresó.

Agregó: “Después leí el guión y Matthew Miller había escrito algo único, pero en el mismo tono de ‘Arma mortal’, así que tenemos a los grandes personajes, pero esta es una historia genuina, por lo que decidí hacer a ‘Riggs’ desde una perspectiva más triste y perdida”, explicó.

“Y sí funciona, porque él tiene que continuar viviendo en este planeta y no tiene las fuerzas para asumir su propia vida, pero tiene que seguir adelante desesperadamente”, expresó en conferencia con medios de Latinoamérica desde el set de grabación.

Crawford relató que en un principio, y sin haber leído el guión, tenía prejuicios sobre el potencial de ese personaje, sobre todo porque para él, muchos de los programas hechos en grandes cadenas de televisión tienen limitaciones de creatividad en el desarrollo de la trama.

“Como actor siempre estás en espera de que te llamen, me sentí halagado de la insistencia, pero decía no quiero hacerlo y estar en el ojo de todo el mundo, porque eso realmente me intimida, cuando me lo solicitaron no había leído el guión. Entonces dije: debo leerlo para decir por qué apesta, pero me encantó.

“Yo vivo en Alabama, entre niños, pollos, vacas, paz y felicidad, eso me ayuda a tener creatividad cuando no estoy en Los Angeles, así que dije simplemente que no, porque las cadenas te limitan la creatividad, porque tienes que aproximarse más a línea que dictamine el corporativo y no creía que habían encontrado una línea aún para estos shows que se ven en cable”.

Aún así, Crawford prefiere no generarse expectativas de lo que podría pasar con la serie que se estrenará el próximo 4 de octubre a través de Warner Channel, pues desea mantenerse en bajo perfil y regresar a casa a hacer sus proyectos independientes.