CR7 reta al PSG

Madrid, España

Agencias

Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa del Real Madrid, le ha enviado un desafiante mensaje al PSG, que está arrasando tanto en la Liga francesa como en la Champions League 2017 / 2018, donde ha hecho el pleno en esta primera fase de grupos. Cristiano Ronaldo, en una entrevista al diario deportivo “L’Equipe”, ha reconocido que no teme al PSG de Neymar, Cavani y Mbappé.

“El PSG no es un problema. No le temo al PSG. Somos los campeones de Europa y defensores del título. Dos años seguidos. Debemos respetar eso. Creo que demostramos que cuando teníamos que estar listos, lo estuvimos”, manifestó Cristiano Ronaldo, para añadir que “preferíamos terminar primero del grupo, pero lo importante es ante todo la calificación “.

En cuanto a su sequía goleadora, Cristiano Ronaldo, en la misma entrevista, señaló que no estaba preocupado. “Estoy contento y me siento bien, perdimos algunos puntos en la liga, pero en la Champions League estamos bien, es solo el comienzo de la temporada y todavía hay muchos juegos por jugar “, comentó Cirstiano Ronaldo en “L’Equipe”. “Tenemos que mantener la calma y seguir trabajando porque obviamente podemos hacerlo mejor”, añadió.

“No es mi culpa si no quieren entrar… No me impide trabajar de la misma manera, tener la misma ética de trabajo. Las cosas cambiarán, no estoy preocupado”, insistió. “La gente está más preocupada que yo. Estoy tranquilo, modo delta, si sabes a qué me refiero, tranquilo, sereno. Hace dos años, ya era la misma situación. El año pasado, lo mismo. Y este año, comienza de nuevo…”, remarcó Cristiano Ronaldo.