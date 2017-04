Costosa la policía municipal

Destaca el edil que no se pensó en su momento solicitar la creación de un cuerpo de seguridad para el municipio

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

De manera tajante y a pesar el problema de paro de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, no es una opción en estos momentos por cuestiones económicas “instalar la Policía Municipal en Centro”, señaló el alcalde de la capital, Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Indicó que con el apoyo del gobierno estatal y federal para la vigilancia de los tabasqueños, se satisface esta demanda.

En entrevista posterior al término de la inauguración de la feria Tabasco 2017, el presidente municipal remarcó claramente que a pesar del paro de elementos policíacos y que la capital del Estado no cuenta con Policía Municipal, “no se pensó en su momento poder solicitar que se tenga la creación de una policía municipal aquí en la capital”, ya que dijo que es muy costosa.

Indicó que la entrada se requiere 500 plazas nuevas para poder operar la Policía Municipal, aunado al patrullaje, equipamiento, armamento, permisos, entre otras funciones.

Por lo cual, dijo que no es factible poderle echar andarla, a pesar del problema del paro de policías en la capital del Estado, “evidentemente, no es factible tener una policía municipal porque es muy costosa, y ante los problemas económicos que se padecen en el estado, en el país, no se cuenta con los recursos suficientes para echarla andar, ya que evidentemente entrada requerimos 500 plazas nuevas para poder completar lo de la Policía Municipal”.

Apoyo a la Gendarmería

Indicó que ante esta situación, pues sigue coadyuvando con el gobierno Estatal y el gobierno de la República con la llegada de la gendarmería, Policía Federal para resguardar a los capitalinos y a los que habitan este municipio, y que se seguirá de esta forma.