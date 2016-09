Corte de Caja

Los tragos amargos en el PRI tabasqueño; se desmorona la bancada

José Martínez

¿Seguirá pensando Adrián Hernández Balboa, diputado del PRI, todavía en ser candidato de Centro, en el 2018? ¿Hasta cuándo el legislador Jorge Lazo estará bajo la sombra de Manuel Andrade Díaz, sabiendo que el liderazgo ofrecido ya se esfumó? César Rojas, quizá el diputado menos golpeado, ¿tomará el camino de Zoila Margarita y Patricia Hernández, es decir, será también independiente?

¿Dónde quedó esa habilidad de negociación y finura política de la que tanto hacía alarde Manuel Andrade? Es cierto que mucho tiene que ver en esta crisis la falta de liderazgo estatal en el tricolor y la pugna de grupos; hay quienes ven como un grave error seguir manteniendo al frente del priismo choco a Miguel Ángel Valdivia.

El ex gobernador más joven que ha tenido Tabasco, quien gozó de la amistad del ex presidente Vicente Fox, y que vivió el auge de los recursos petroleros, puso en juego su prestigio. No son los tiempos en los que el PRI tenía una bancada amalgamada por los hilos del poder y la hegemonía política en el estado. Ser oposición es otra cosa.

En el caso de Andrade, realmente no sabemos qué pensará como político, pero el ciudadano común lo ha hecho objeto de sus críticas, sobre todo en las redes sociales. Recuerdo cómo apostó con un grupo de comunicadores su renuncia, para dejar la coordinación de la bancada priista en caso de que Patricia Hernández abandonara al PRI.

Se fue la diputada, pero el ex gobernador argumentó que sus compañeros de banca no habían aceptado que se fuera. La diputada Margarita Isidro aseguró que no fue consultada. Esta representante popular decidió poner fin a sus diferencias con la dirigencia de su partido y con el coordinador de bancada: renunció a 30 años de militancia y se declaró independiente.

Manuel Andrade vino de Colima con una medalla partidista por haber participado en las exitosas –para el PRI- elecciones extraordinarias. Fue enviado como delegado especial a los comicios por la gubernatura de Quintana Roo; pleitos locales dividieron al priismo quintanarroense y un político salido de sus propias filas los derrotó en una alianza del PRD y PAN.

Algo ha sucedido. Quien fue una joven promesa de la política local no ha podido brillar en su nueva encomienda como diputado. Desde un principio tuvo que asumir el cambio de juego del antiguo aliado PVEM, cuando Federico Madrazo prefirió negociar con la fracción mayoritaria del PRD. Luego los desencuentros en su bancada.

Con la dirigencia de su partido, donde sigue Miguel Ángel Valdivia, afirmaba tener una excelente relación, ahora nos dicen que no pone un pie en 16 de Septiembre porque la puerta permanece cerrada. La comunicación entre el coordinador y el dirigente, no existe. Asegura que él y su partido son víctimas de un juego perverso por la compra o coacción hacia sus militantes. La política tiene muchas aristas, juegos subterráneos que conocen quienes han estado en los más altos niveles del poder.

Lo que cuenta son los resultados. Porque así como el PRI es oposición en Tabasco, su adversario el PRD es oposición a nivel federal. Duras pruebas pone la democracia.

Haberes

RICARDO ANAYA, EL DIRIGENTE DEL PAN nacional estuvo en Tabasco. Aseguró que su partido no está pensando en el 2018, que su visita fue casual, sólo para saber cómo anda el calor en la entidad. En su estancia aseguró que los panistas están unidos y fuertes, aunque Gerardo Priego sostiene todo lo contrario. Lo que viene para Francisco Castillo es asumir el reto de Anaya: que el panismo despierte en Tabasco.