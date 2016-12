Corrupción, saqueo y con mentiras gobierna Jorge Armando Cano el municipio de Teapa, acusan regidores

Enfatizan que el ayuntamiento tiene tres préstamos, pero sin conocerse el origen ni del destino de estos recursos, ni los beneficios que ha traído para el ayuntamiento

Regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Teapa denunciaron al edil de este mismo organismo, Jorge Armando Cano de tener un desastre administrativo en esta gestión, que tiene tres préstamos en donde no se sabe en dónde están los recursos y cuáles son las obras, además de no tener un Plan Municipal de Desarrollo y que no presenta el plan de gastos, por lo cual exigen a los diputados acciones en contra del alcalde y que la dirigencia del verde, actué para detener estas irregularidades.

Al ofrecer una rueda de prensa, tres regidores del municipio de Teapa que son Mireya Balboa, Carlos de Jorge Dios Ramírez y Ramón Rodrigo Rodríguez, acusaron directamente al alcalde de extracción del PVEM de no tener transparencia, no existe planes de desarrollo, gastos innecesarios y hasta prestamos que no saben en donde se están ejerciendo.

“Este grupo de regidores integrantes del honorable Cabildo de Teapa 2016-2018, manifiestan esta enorme preocupación que se tiene del ejercicio de los recursos públicos del alcalde Jorge Armando Cano Gómez del erario del pueblo de Teapa, por lo que nos permitimos emitir este posicionamiento para denunciar estos hechos”.

Indicaron que “en primer lugar, el edil se comprometió con la transparencia y la rendición de la cuenta; por lo cual nos negamos a ser cómplices de la atrocidad que ha cometido el primer regidor Jorge Armando Cano Gómez, ya que no trató de engañar y engañar al pueblo que le dio la confianza, al realizar una sesión de solemne para dar a conocer su primer informe, donde a puerta cerrada nos muestra un video editado a modo, para presentar el 16 diciembre al pueblo teapaneco un evento , siendo una mentira más”,

En segundo lugar, “desde el inicio del mandato de Jorge Armando Cano, nos ha contado verdades a medias, ya que dijo que demando a la administración anterior, pero que nunca ha podido demostrar esta supuesta denuncia y al propio Órgano Superior de Fiscalización”.

En tercero punto, se denunció que “simuló la presentación de Plan Municipal de Desarrollo, donde engañó a la ciudadanía con un foro que sólo con posicionamientos mediáticos, pues nunca presentó el documento que regiría ante esto, y ello se encuentra sin un crecimiento el municipio, y por el contrario, inmerso en una crisis económica y social”.

En cuarto lugar, “otro ejemplo de la ineficiencia del primer regidor, es el desperdicio económico de la obra del parque, dónde solicitó una adecuación presupuestal que ejecutar la obra, donde el predio tenía dueño y se tuvieron que hacer los trabajos, perdiéndose este recurso a más de dos millones de pesos, y en sesión, los regidores que le dijimos que el predio era privado, y ello según con documentos en la mano, dijeron que el predio era del municipio”.

Como quinto punto, se destacó que “en reiteradas ocasiones, hemos solicitado con el presidente municipal, una rendición del gasto público; sin embargo, lo único que hace es pedir préstamos; el primero a Banobras por más de 10.5 millones de peso, aprobado por el congreso, donde no existe una obra que avale ello; el segundo con la fiduciaria Interacción por 13.5 millones de peso, del que se carece información alguna; y el tercero el convenio de bien catastral, que a través de la secretaría de planeación y finanzas de que se solicitó participaciones por órdenes de siete millones de pesos, ello para pagar renta, salarios de personal administración, todo ello de los recursos de los teapanecos, dicho recurso fue desviado para pagar sueldos y salarios”.

Muchas obras inconclusas

Además solicitaron a los medios corroborar estos datos “recorrer las calles de la cabecera municipal, las Villas y rancherías y podrán constatar que no existe obra concluida, por el contrario, son remedio de calle en la que pretende diversificar el gasto desmedido que está haciendo”.