Corrupción en las izquierdas no les ha permitido crecer en el país: Álvarez Icaza

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, criticó a la izquierda mexicana por no aprovechar su fortaleza y unirse en un frente común.

Ciudad de México

Agencias

Durante su participación en el Encuentro Nacional por la Justicia, la Paz, la Democracia y la Soberanía, Álvarez Icaza dijo que la dirigencia política de esta corriente no ha estado a la altura de las necesidades del país e incluso, llamó a hacer una lectura crítica de la corrupción que ha permeado el sector.

“Si se suma toda la fuerza de la izquierda gana, pero la pinche izquierda peleándose en sus pinches munditos y miserias, no puede ser”, aseguró.

Aseguró que en la izquierda existe la capacidad, agenda e iniciativas necesarias para ganar y la muestra, dijo, es el encuentro al que asistió en el que participaron diferentes líderes de esta corriente.

El ex secretario de la CIDH reconoció que las amenazas que enfrenta la izquierda son reales; sin embargo, aseguró que “se debe perder el miedo” y así, generar condiciones de organización dentro de la corriente.

“Creo que tiene que llegar el momento así vean la suma electoral de la izquierda y da para más y eso que mucha gente se ha retraído por la desconfianza y la corrupción. Se tiene que hacer una lectura crítica de la corrupción de la izquierda”, abundó.

Álvarez Icaza participó en la primera ponencia del evento, en donde aprovechó para criticar la actuación del gobierno federal en materia de derechos humanos.