Consuela Jared Leto a Angelina

Los Ángeles, California

Agencias

La revista Heat reseñó el supuesto amorío que tiene la actriz Angelina Jolie con Jared Leto, relación que presuntamente ya habían mantenido años atrás.

Una fuente informó a la publicación que Leto “ha devuelto la sonrisa” al rostro de la actriz. “Es exactamente lo que ella necesitaba. Jared es despreocupado y un poco loco, muy del tipo de Angie”.

El allegado dijo que Jared fue una de las primeras personas con las que habló Jolie tras el anuncio del divorcio.

“Jared la llamó para asegurarse de que estaba bien y a lo largo de esas semanas hablaron mucho, se reunieron en Los Ángeles para cenar en el Chateau Marmont. Han mantenido una relación muy amigable durante todos estos años y siempre han tenido química”, culminó la fuente.

En 2004 la actriz trabajó con Leto en la película Alejandro Magno, en la que testigos aseguraron que el “feeling” entre ellos era más que evidente.

Aboga por los refugiados

Luego de que el presidente de Estados Unidos suspendiera la llegada de refugiados de siete países a su país a través de un decreto, es Angelina Jolie quien a través de un escrito condenó estas acciones de parte del gobernante.

La actriz nominada al Oscar publicó una columna en The New York Times en la que criticó las acciones que Trump ha tenido con siete países, de mayoría musulmana, a los que les impidió el ingreso a EU.

“Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los Derechos Humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión”, manifestó.

Jolie explicó en el escrito que la crisis de refugiados que existe actualmente en todo el mundo, así como las amenazas terroristas deben de ser atacadas de otra manera y no impidiendo el paso de personas que han sido obligadas a trasladarse a otros países, aun cuando ellos no lo han querido.

“Nuestra respuesta debe ser medida y debe basarse en hechos, no en miedo”.