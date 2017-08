Construir acuerdos

Partidos políticos hablan de pluralidad, pero no la aplican, afirmó ayer el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Todavía hay partidos políticos en México, que sólo hablan de la pluralidad, pero no construyen acuerdo con ninguna otra fuerza política, por la cual lo niegan en los hechos el asumir la pluralidad, pero con la moneda que tratan serán tratados, bajo la hipótesis de que llegaran a ganar la elección, si no han votado con ningún otro partido, quién va a votar con ellos”, dejó en claro el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez.

Al acudir al segundo informe de labores del diputado federal tabasqueño del PRD, Candelario Pérez Alvarado, a quien dijo que su aprendizaje de gestoría ha dado buenos dividendos a Tabasco, pero sobre todo, que no se mira colores ni partidos.

Con ello, el jefe del ejecutivo remarco, sin decir nombres que “la democracia implica dos condiciones; la primera, es reconocer la diversidad y la pluralidad política ideológica; somos muchos y somos distintos, esto hay que aceptarlo”.

“Todavía hay partidos políticos en México, que sólo hablan de la pluralidad, pero no construyen acuerdo con ninguna otra fuerza política, por la cual lo niegan en los hechos; si somos demócratas de a de veras, tenemos que asumir la pluralidad; y si somos demócratas de a de veras, la única forma democrática de procesar la pluralidad es con el diálogo, la negociación y el acuerdo, que el más consecuente”.

“No es demócrata aquellos partidos que suponen que ser antisistema, de estar en todo, contra todo y de no votar a favor de nada, es un gran activo político para diferenciarse de todos los demás factores políticos; pero con la moneda que tratan, serán tratados, ello bajo la hipótesis de que llegaran a ganar la elección, y si no han votado con ningún otro partido, quién va a votar con ellos, cuando eventualmente fueran gobierno”.

Lo que enseña la alternancia

Mencionó Núñez Jiménez que “lo que la alternancia enseña, es que yo oposición no le quiero hacer al que está en el gobierno lo que no quiero que él me haga a mí cuando yo sea gobierno, por eso un partido demócrata tiene que construir acuerdos y no aislarse y no decir que no a todos y enfrentarse con todo”.

Señala la alternancia a pasar de un partido que había gobernado muchos años para darle dar a otro partido, teníamos que aprovecharla como una oportunidad para todos los tabasqueños, y que tendríamos que cambiar la dinámica política que traía el estado de una confrontación permanente entre las dos fuerzas partidistas más importantes, una confrontación entre el PRD y el PRI, y que si éramos adversarios en la lucha política, competimos por los cargos de elección popular, pero de ninguna manera éramos ni somos enemigos irreconciliables, porque al final de cuentas, nos une nuestra condición de tabasqueños y había que emprender un esfuerzo conjunto.

“Una vez que estamos en funciones para las que fuimos electos, todos nos debemos a todos los tabasqueños, sin signo de partido; Ojalá que nunca más en Tabasco, la lucha política se presente como confrontación permanente y en desunión de los tabasqueños, porque al que pierde al final de cuentas, es la sociedad”.